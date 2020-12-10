Уровень коррупции в Красноярском крае выше среднего по Сибири

Уровень коррупции в Красноярском крае составляет 16 преступлений на 100 тысяч населения. Это выше среднего уровня по Сибири — 15 преступлений, но ниже среднероссийского — 20 преступлений.

В МВД и СК региона отмечают, что каждый второй коррупционер занимал должности в органах власти, либо местного самоуправления. Каждое четвертое преступление — в крупном или особо крупном размере.

Среди преступников оказались руководители Росприроднадзора, Пенсионного Фонда, ФССП, министры соцполитики и лесного хозяйства, а также депутатов различных уровней.

За текущий год к ответственности привлекли почти 200 человек. Сумма ущерба от коррупционных преступлений составила более 3 млрд рублей. При этом арестовано имущества злоумышленников на сумму 2,2 млрд рублей. Добровольно возмещено лишь 11 млн рублей. Средняя сумма взятки в Красноярском крае составила 523 тысяч рублей. Это на 20% выше, чем в среднем по Сибири.