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Нефтяников Красноярского края оставили без зарплаты

Нефтяников Красноярского края оставили без зарплаты
Иллюстрация: Kraskompas

В Красноярском крае более 100 работников на Тагульском месторождении не получили зарплаты в срок. В прокуратуре сообщают: общий объем задолженности сотрудникам составляет 7,7 млн рублей.

#НОВОСТИ

Работники подрядных организаций на Тагульском нефтяном месторождении не получили зарплату с сентября по ноябрь 2020 года. Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии начал проверку по данному факту.

Предварительно установлено, что с сентября по ноябрь 2020 года до момента обращения 117 работников ООО «МК-Групп», ООО «Главэнергомонтаж» и ООО «Газхиммонтаж», зарегистрированных на налоговом учете в городе Санкт-Петербурге, осуществляющие свою предпринимательскую деятельность на Тагульском нефтяном месторождении Туруханского района Красноярского края, частично либо полностью не получали заработную плату», — сообщают в ведомстве.

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