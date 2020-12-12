Красноярская «Роснефть» продала долю норвежской Equinor за 40 млрд рублей

Норвежская корпорация Equinor купила долю в красноярской компании «Роснефти». Речь идет о лицензии на 12 месторождений на севере Восточной Сибири.

Equinor и «Роснефть» закрыли сделку по приобретению активов в Восточной Сибири, сообщила Tayga.Info со ссылкой на информацию от норвежской корпорации.

В рамках этого соглашения Equinor приобрела 49 % доли в компании «КрасГеоНац», которая владеет 12 обычными лицензиями на разведку и добычу на суше в Восточной Сибири», — уточняет Equinor.

Сумма сделки составила $550 млн, включая $325 млн, выплаченные по соглашению от 1 января 2019 года. В рамках того соглашения Equinor выполнила обязательства в совместном проекте на шельфе в Охотском море.

«Роснефть» и Equinor основали совместное предприятие для изучения трех лицензионных участков в Охотском море летом 2016 года. Всего было пробурено две скважины — на участке Магадан-1 и Лисянский. Однако запасы углеводородов не были обнаружены, сообщала позже норвежская компания, — уточняет ТАСС.

Одно из месторождений в Восточной Сибири — Северо-Даниловское. Добыча на нем началась в июле 2020 года, к 2024 планируется выйти на 40 тыс. баррелей нефти в день. Весь потенциал участка оценивается в 70 тыс. баррелей в сутки.

ООО «КрасГеоНац», по данным «Контур-Фокус», было зарегистрировано в Красноярске в феврале 2000 года. Сейчас фирма полностью принадлежит «дочке» «Роснефти» — ООО «РН-Ванкор». В августе 2020 года было принято решение о переводе компании в Иркутск, но новое место регистрации не указано.