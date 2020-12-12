Amazon купит Кипр, блокчейн уничтожит фейк-ньюс. Шокирующие прогнозы-2021

Каждый год датский Saxo Bank готовит «10 шокирующих прогнозов» для мировой экономики. Они строятся на маловероятных и недооцениваемых событиях, которые могут серьезно повлиять на финансовые рынки.

Датский Saxo Bank, предсказавший в прошлом году поражение Дональда Трампа на президентских выборах, опубликовал очередной прогноз на грядущий год. Корпорации начнут объявлять дефолты по антикризисным кредитам после массовой вакцинации от коронавируса, технология блокчейн расцветет после победы над фейковыми новостями, Amazon «купит» Кипр, появится новая резервная валюта, серебро резко вырастет на фоне восстановления спроса, переход на БОД приведет к опустению больших городов. Очередной «безумный» прогноз от датского инвестиционного банка на 2021 год есть в распоряжении DK.RU.

1. Amazon «купит» Кипр

Из-за растущей неприязни чиновников, Amazon переносит свою европейскую штаб-квартиру на Кипр и буквально «покупает политическую власть на всех уровнях» в этой стране. Кипр надеется, что налоги корпорации позволят ей снизить отношение долга к ВВП, составляющее почти 100%. Amazon поможет Кипру «переписать» его налоговый кодекс по образцу ирландского, только с еще более низкими ставками налога на прибыль и других налогов. Однако европейские регуляторы заставят Amazon сменить методы работы. Кипру придется привести свое налоговое законодательство в соответствие с требованиями ЕС. В свою очередь США и другие страны в 2021 году пойдут в наступление на монополии, которые, как им кажется, стали слишком могущественными и платят слишком мало налогов.

2. Германия заплатит за Францию

Несмотря на меры стимулирования и программу госгарантий, Франции не удается избежать волны банкротств. Происходит распродажа акций крупнейших французских банков. Чистая прибыль падает, а кредитование усиливается. По прогнозу Франция обратится за помощью к Германии, чтобы ЕЦБ напечатал достаточно евро для массового выкупа долгов французской банковской системы и предотвратил системный обвал. В ближайшие годы Франция окажется в числе стран ЕС с самой высокой долговой нагрузкой. Ожидается, что в 2021 году ее государственный долг превысит 120% ВВП.

3. Блокчейн уничтожит фейковые новости

В 2021 году угроза распространения дезинформации и подрыв доверия к СМИ достигают критического уровня. Крупные издания и соцсети принимают новые меры, используя возможности блокчейна. Технология объединяет весь существующий новостной контент и позволяет проверять как содержание, так и источник новостей. Блокчейн делает любое изменение контента видимым для всех. Twitter и Facebook много инвестируют в разработку этой технологии. Альтернативные новостные сайты, дезинформация о пандемии, ложные доказательства подтасовок на выборах — всё это в одночасье исчезнет с их платформ.

4. Китайская цифровая валюта и тектонические сдвиги потоков капитала

Китай выпускает «Цифровое средство электронных платежей» (DCEP) — цифровую версию юаня на блокчейне. Это следующий шаг Народного банка Китая в цифровизации финансов страны после того, как в 2019 году 80% всех платежей здесь проводились через WeChat Pay и AliPay.

Иностранцам предоставляется полный доступ к рынкам капитала Китая. Стабильность китайской валюты и прозрачность блокчейна устранят риск оттока капитала из страны. Цифровой юань будет считаться «необеспеченной валютой», но власти Китая оценят это как плюс. Такое положение вещей допускает отрицательные процентные ставки на «наличность» и облегчает таргетирование номинального ВВП.

5. Термоядерная технология и энергетическое изобилие

В 2021 году начинается коммерческое использование ядерного синтеза. Проект реактора SPARC, одобренный в 2020 году в Массачусетском технологическом институте (MIT), совершенствуется благодаря технологии искусственного интеллекта. ИИ устранит нехватку воды и пищи в мире благодаря опреснению морской воды и вертикальному сельскому хозяйству. Мир ждет время дешевого транспорта, всеобщей роботизации и автоматизации. Нынешняя молодежь станет последним поколением, которому приходится работать, чтобы обеспечивать себя. Энергия ядерного синтеза сделает страны независимыми в продовольствии и энергетике. Наступит самое серьезное в истории повышение уровня жизни.

6. Безусловный основной доход (БОД) приведет к запустению мегаполисов

Устранение лишних рабочих мест и переход на работу из дома, приводит к нулевой загруженности городских офисов. Упадут цены на коммерческую недвижимость, в том числе и на площади, занятые магазинами и ресторанами, которые ранее обслуживали офисных работников. Введение БОД изменит отношение к роли работы в жизни. Молодые люди остаются жить там, где выросли. Профессионалы и малоквалифицированные работники в мегаполисах увольняются, падает предложение на рынке труда. Люди начинают заниматься ремеслами и искусством, интерес к которым, из-за развития технологий, серьезно снижался в предыдущие годы.

7. Фонд гражданских технологий

Пандемия COVID-19 сильно ускорила изменения социума под влиянием высоких технологий и принципов свободного рынка. Все больше людей из-за автоматизации процессов лишаются работы. Создается Фонд гражданских технологий. Каждый человек получает долю его капитальных активов. Дополнительные доли выдаются людям, потерявшим работу из-за развития технологий. Политика «дивиденда на технический прогресс» снижает экономические и социальные трудности. Она высвобождает гигантскую предпринимательскую энергию на индивидуальном и общественном уровнях.

8. Успешная вакцинация от COVID-19 разрушит бизнесы

Пандемия COVID-19 резко усилила накопление долговой нагрузки в мировой экономике. Доходности государственных и надежных корпоративных облигаций находятся на исторических минимумах, заставляя инвесторов переходить на рисковые активы. Выясняется, что во время пандемии экономика была перестимулирована, и после вакцинации она очень скоро перегревается. Растет инфляция, а безработица быстро падает. ФРС США позволяет доходностям длинных казначейских бумаг уйти вверх, потянув за собой и более рисковые облигации. Количество дефолтов по корпоративным бумагам поднимается до многолетнего максимума. Первыми рухнут нагруженные наибольшими долгами компании в секторе оффлайновой розничной торговли.

9. Солнечные батареи и спрос на серебро

Ослабление доллара США и отрицательные реальные доходности 2021 года благоприятны для серебра как материального актива. Больше всего цены на серебро тянет вверх быстрорастущий спрос на его промышленное применение. В 2021 году начинается реальная нехватка этого драгоценного металла на рынке. Поскольку он используется в создании солнечных батарей, курс Джо Байдена на развитие «зеленой» энергетики оказывается под угрозой. Это также негативно для «Европейского зеленого соглашения», программы Китая по достижению углеродной нейтральности к 2060 году и других инициатив. Из-за того, что более половины добываемого серебра представляет собой побочный продукт добычи цинка, производителям трудно удовлетворить избыточный спрос.

10. Starlink и взлет развивающихся экономик

В 2021 году становится понятно, что страны с пограничной и развивающейся экономикой серьезно недооценивались. Внедрение технологий здесь лучше повышает производительность труда, чем в развитых странах. Спутниковый Wi-Fi обрушит цены на услуги связи и повысит скорость обмена данными. Первой здесь будет Starlink от SpaceX — компания будет иметь в своем распоряжении 1500 спутников к концу 2021 года. Продолжится революция финтеха и электронных банковских систем, которая даст миллиардам людей доступ к цифровой экономике. Развитие беспилотников произведет революцию в доставке, снизив издержки на жизнь вдали от крупных городов. Беспилотные технологии вместе с автоматизацией повысят производительность труда в сельском хозяйстве по всему миру.