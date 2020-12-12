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В Красноярском крае изъяли реликтовых осетров стоимостью около 1 млн рублей

В Красноярском крае изъяли реликтовых осетров стоимостью около 1 млн рублей
Иллюстрация: дзен

На Таймыре полицейские задержали браконьера, который выловил 5 осетров, занесённых в Красную книгу. Ущерб составил более 800 тыс. рублей.

#НОВОСТИ

В ходе разбирательств полицейские выяснили, что рыбу выловил 29-летний житель посёлка Левинские Пески. Браконьер пояснил, что осетров он добыл для собственного употребления, используя сети.

Рыбу отправили на экспертизу. Специалисты заключили, что данные экземпляры относятся к виду осётр сибирский, занесённому в Красную книгу Российской Федерации. Ущерб, нанесенный в результате вылова водных биологических ресурсов, составил более 800 тыс. рублей.

В отношении браконьера возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные добыча, содержание, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и продажа особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации». Мужчине грозит до 3 лет тюрьмы.

 

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