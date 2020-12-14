В Красноярске началось вручение премии «Человек года. Выжившие»

В Красноярске началась прямая трансляция церемонии вручения премии «Человек года. Выжившие», организованная изданием «Деловой квартал». Смотрим!

В этом году организаторы премии отказались от формата «главного делового приема года» в связи с пандемией коронавируса. Среди участников — только номинанты, ведущие, артисты, эксперты. Все остальные имеют возможность наблюдать за выбором лучших предпринимателей Красноярска в прямом эфире.

Открывая церемонию, издатель «Делового квартала» в Красноярске Геннадий Торгунаков подчеркнул, что гордится всеми, кто «выжил в 2020-м».

Такое впечатление, что теперь мы переживем уже все».

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