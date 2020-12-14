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«Человек года. Выжившие»: стал известен предприниматель с прокачанным личным брендом

«Человек года. Выжившие»: стал известен предприниматель с прокачанным личным брендом
Иллюстрация: DK.RU

Определен победитель в номинации «Амбассадор бренда». Ресторатор обошел медика и дизайнера одежды, несмотря на давление, оказываемое на жюри.

#НОВОСТИ

Номинация «Амбассадор бренда» впервые появилась в пуле премии в 2018 году. Именно тогда организаторы решили выбирать предпринимателей, которые продвигают свой бизнес с помощью личного бренда. Причем основными площадками продвижения являются соцсети.  

В этом году в тройку лидеров номинации вошли Вера Буц, дизайнер одежды, Егор Корчагин, главный врач краевой больницы и Евгений Пономарев, ресторатор, основатель лапшичной «Панда и Гусь».

В итоге победил Евгений Пономарев, а вручать статуэтку лидеру номинации вышла Екатерина Букреева, директор страховой компании РЕСО в Красноярске. В прошлом году именно г-жа Букреева стала главным амбассадором, а в этом уже вошла к жюри номинации.

«Человек года. Выжившие»: стал известен предприниматель с прокачанным личным брендом 1

Честно скажу, я болела за Веру Буц, так как это моя подруга. И даже пыталась оказать давление на экспертов в жюри. Но ничего не получилось. Все было по-честному, до сотых долей при подсчете баллов», — призналась Екатерина Букреева.

«Человек года. Выжившие»: стал известен предприниматель с прокачанным личным брендом 2

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