«Человек года. Выжившие»: стал известен предприниматель с прокачанным личным брендом

Определен победитель в номинации «Амбассадор бренда». Ресторатор обошел медика и дизайнера одежды, несмотря на давление, оказываемое на жюри.

Номинация «Амбассадор бренда» впервые появилась в пуле премии в 2018 году. Именно тогда организаторы решили выбирать предпринимателей, которые продвигают свой бизнес с помощью личного бренда. Причем основными площадками продвижения являются соцсети.

В этом году в тройку лидеров номинации вошли Вера Буц, дизайнер одежды, Егор Корчагин, главный врач краевой больницы и Евгений Пономарев, ресторатор, основатель лапшичной «Панда и Гусь».

В итоге победил Евгений Пономарев, а вручать статуэтку лидеру номинации вышла Екатерина Букреева, директор страховой компании РЕСО в Красноярске. В прошлом году именно г-жа Букреева стала главным амбассадором, а в этом уже вошла к жюри номинации.