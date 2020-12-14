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«Встала за плиту», — назван «человек года» среди «выживальщиков» красноярского бизнеса

«Встала за плиту», — назван «человек года» среди «выживальщиков» красноярского бизнеса
Иллюстрация: DK.RU

Если одни двери закрываются, то приходится открывать другие. Пожалуй, таков ключевой вывод всех лидеров номинации «Остаться в живых» в 2020 году. Но кто же стал главным «выживальщиком»?

#БИЗНЕС

Номинация «Остаться в живых» является специальной — победителей здесь определяет редакция и держит в тайне даже шорты до самого вручения. А еще организаторы надеются, что она не окажется разовой, и 2021 год не станет «репликой» 2020-го.

В тройку лидеров актуальной номинации вошли:  

  • Анастасия и Константин Глазовы, Cremeria A.RÓMA;
  • Анастасия Крылова, сеть детских развивающих центров «Счастливое детство»;
  • Евгений Пономарев, лапшичная «Панда и Гусь».

«Встала за плиту», — назван «человек года» среди «выживальщиков» красноярского бизнеса 1

Победителем номинации стала Анастасия Крылова. В прошлом году Анастасия вошла в тройку лидеров номинации «Новые лица бизнеса», а в этом ей пришлось бороться за свое дело. Помогли новые направления — доставка детского меню, творческие наборы на дом, онлайн занятия и конечно же вера в свой бизнес и свою команду.  Почти месяц Настя стояла за плитой и сама развозила заказы. Бизнес выжил. 

«Встала за плиту», — назван «человек года» среди «выживальщиков» красноярского бизнеса 2

 

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