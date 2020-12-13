Лидер года: определен победитель в самой интригующей номинации «Человека года»
«Лидер года» — еще одна спецноминация премии «Человек года. Выжившие». Несмотря на сложный год, были бизнесы, которые восхищали и удивляли успехами и вау-проектами.
По словам главного редактора издания «Деловой квартал» в Красноярске Юлии Чанчиковой, для редакции было очень важным отметить тех, кто смогу «прыгнуть выше головы».
В номинацию вошли персоны и компании, которые нас вдохновляли, показывали, что нет ничего не возможного, заставляли тоже двигаться, искать, верить в свои силы», — отметила г-жа Чанчикова.
В тройку лидеров номинации вошли:
- Анатолий Ващенко, Bellini group
- Роман Гольдман, Goldman Group
- Василий Попов, ГСК «Арбан»
Победитель стал Василий Попов, ГСК «Арбан».
Добавим, в августе SCANDIS OZERO получил первую награду — стал победителем федеральной премии Urban Awards 2020 в номинации «Лучший региональный строящийся жилой комплекс комфорт-класса». Другая профессиональная награда застройщика — дом особого статуса LINER признан лучшей новостройкой в Красноярском крае по версии «ТОП ЖК».