Лидер года: определен победитель в самой интригующей номинации «Человека года»

«Лидер года» — еще одна спецноминация премии «Человек года. Выжившие». Несмотря на сложный год, были бизнесы, которые восхищали и удивляли успехами и вау-проектами.

По словам главного редактора издания «Деловой квартал» в Красноярске Юлии Чанчиковой, для редакции было очень важным отметить тех, кто смогу «прыгнуть выше головы».

В номинацию вошли персоны и компании, которые нас вдохновляли, показывали, что нет ничего не возможного, заставляли тоже двигаться, искать, верить в свои силы», — отметила г-жа Чанчикова.

В тройку лидеров номинации вошли:

Победитель стал Василий Попов, ГСК «Арбан».

Добавим, в августе SCANDIS OZERO получил первую награду — стал победителем федеральной премии Urban Awards 2020 в номинации «Лучший региональный строящийся жилой комплекс комфорт-класса». Другая профессиональная награда застройщика — дом особого статуса LINER признан лучшей новостройкой в Красноярском крае по версии «ТОП ЖК».