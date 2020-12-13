Издан героический эпос о Сергее Шойгу «Сын Хур-Кужугет Сергек с темно-рыжим скакуном»

В Туве была представлена книга Зои Кыргыс о «духовно-нравственном становлении» министра обороны РФ Сергея Шойгу, сообщает пресс-служба Национального музыкально-драматического театра республики.

Произведение называется «Сын Хур-Кужугет Сергек с темно-рыжим скакуном». Как уточняет телеграм-канал Tuva Ulus, «сергек» по-тувински означает «удалой».

Издание Полит.Ру со ссылкой на телеграм-канал «Подъем» передает комментарий автора книги:

В качестве прообраза взята легендарная личность, которая стала символом не только Тувы, но и великой России – герой России Сергей Шойгу. Сергек – это его родители так назвали, когда он был маленький. Он с детства отличался непоседливым характером. По рассказам матери, он мог прыгнуть с десятиметровой скалы в воды Енисея, и однажды ей пришлось прыгнуть за сыном, так она испугалась».

По словам писательницы, она уже получила заказ на книгу из трех районов. Зоя Кыргыс готова дарить свою сказку всем школам, так как уверена, что образ Шойгу передает «огромный положительной заряд современной молодежи».

Восхищен трудом Зои Кыргысовны. Потому что он, как символ возрождения красивых мелодических традиций сказительского искусства наших предков. Когда слушаешь, как будто становишься ребенком, которого своим сказанием убаюкивает дедушка. Это и есть дух народа, который надо передавать из поколения в поколение, бороться за умы подрастающих», — отметил Шолбан Кара-оол, губернатор Тувы.

Издание Sib.Fm, сообщая о презентации эпоса, напоминает, что 19 ноября Шолбан Кара-оол заявил о территориальных претензиях Тувы к соседним регионам. В своем аккаунте «Вконтакте» чиновник написал:

По крайней мере, с двумя смежными территориями – Иркутской областью и Красноярским краем – у нас есть спорные участки на границе. Они касаются незаселенных земель, в основном минеральных источников в горах, которыми тувинцы с древности пользовались как целебными. В постсоветское время они почему-то отошли к соседям».

Александр Боярский, основатель студии «Мельница», сделавшей мультфильмы серии «Три богатыря», уже сказал изданию Daily Storm, что компания может экранизировать книгу:

Такие [основанные на биографиях высокопоставленных чиновников] книги нужны. Если она прекрасно написана, зовет к высокому и светлому или даже к нормальному, то почему нет. К министру обороны я отношусь с большой симпатией».

Константин Бронзит, режиссер первого мультфильма франшизы, также заявил, что если будет «гениальный сценарий» по этой книге, то он мог бы попробовать перенести ее на большой экран.