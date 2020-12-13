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Юристка ФБК сообщила об очередном иске Пригожина

Юристка ФБК сообщила об очередном иске Пригожина
Иллюстрация: vesma.today

Российский бизнесмен Евгений Пригожин подал иск к юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь. Об этом Соболь сообщила в своем Telegram-канале.

#НОВОСТИ

Так называемый «повар Путина» хочет взыскать с меня через суд еще 5 млн рублей!» — написала Любовь Соболь.

Она также выложила фотокопию искового заявления. Как говорится в тексте, обращение в суд связано с постом Соболь в Twitter, в котором она написала:

Когда воруешь из бюджета миллиардами, но хочется урвать еще немного денег?».

Этой фразой юрист сопроводила новость о требовании Пригожина взыскать у нее и оппозиционера Алексея Навального по 5 млн рублей.

Указанная в твите информация является недостоверной, порочит честь и достоинство истца, отмечается в документе, который опубликовала Соболь. Пригожин оценил причиненный моральный вред в 5 млн рублей.

В середине октября компания Пригожина «Конкорд» сообщила, что бизнесмен подал иски к Соболь и Навальному по 5 млн рублей каждый. Иск к г-же Соболь был подан из-за ее комментариев прессе. Она заявила, что Пригожин связан с комбинатом питания «Московский школьник», который поставляет еду для детей в учебные учреждения.

Иск в отношении Навального связан с его постом в Twitter, в котором утверждалось, что на связанные с оппозиционером счета поступил 1 млн рублей от Пригожина.

 

 

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