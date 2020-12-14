«Человек года. Выжившие»: объявлен победитель в номинации «Частная медицина»

В нынешнем году частные клиники оказались на переднем крае борьбы с коронавирусом: оказывали экстренную помощь, брали на себя плановых пациентов, но не замыкались только на этом.

Эксперты номинации оценивали не только вклад частной медицины в противостояние общей угрозе, но и способности клиник оперативно отвечать на вызовы экономической реальности.

В тройке лидеров оказались клиники, активно развивавшие работу в системе ОМС, в том числе по оказанию высокотехнологичной помощи.

- Жанна Дорошенко, семейная поликлиника «Сантем»;

- Сергей Папельницкий, «РЖД Медицина»;

- Михаил Смирнов, «Центр современной кардиологии», российско-финский медицинский центр «TERVE».

Звания «Человек года в частной медицине» удостоен Сергей Папельницкий, главный врач клиники «РЖД Медицина».

«РЖД Медицина» - это многопрофильный частный медицинский центр, предоставляющий большой спектр услуг, включая эстетическую хирургию. В 2020 году клиника начала принимать онкопациентов Железнодорожного и Центрального районов Красноярска. Они проходят лечение на базе дневного стационара, оснащенного передовым оборудованием и высококвалифицированными специалистами.