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Вдохновленная педагогика: объявлен победитель в номинации «Частное образование»

Вдохновленная педагогика: объявлен победитель в номинации «Частное образование»
Иллюстрация: DK.RU

Для образования 2020 год стал временем испытаний и новых вызовов: от перехода на дистанционное обучение до борьбы за бизнес, сохранение команд в период жесткого локдауна.

#НОВОСТИ

Тем не менее частные образовательные проекты Красноярска прожили это время ярко, творчески, в развитии, хоть и через преодоление. Опыт «переобувания в полете» и навык придумывания не только «плана Б», но и вариантов до конца алфавита несомненно останется в активе номинантов.

В тройку лидеров по итогам экспертной и отраслевой оценки вошли:

  • Татьяна Андреева, ЧУДО «Умка»;
  • Наталья Герасимова, семейный центр «Астрея»;
  • Ольга Хренкова, реджио-вдохновленная школа «Маяк».

Победителем в номинации стала Ольга Хренкова.

Вдохновленная педагогика: объявлен победитель в номинации «Частное образование» 1

«Маяк» — первая в Сибири школа и детский сад, которая реализует концепцию реджио-педагогики. Специфика метода — в максимальном внимании к природным возможностям и задаткам каждого ребенка. Задача взрослых — помочь раскрыть потенциал и дать возможность ребенку пройти свой уникальный путь развития. Это крупнейший реджио-проект за Уралом.

Школа открылась в сентябре в здании, построенном по индивидуальному проекту и на собственные средства семьи Хренковых. Подробности мы расскажем в январском номере журнала «Деловой квартал».

Вдохновленная педагогика: объявлен победитель в номинации «Частное образование» 2

 

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