Запуск беспрецедентного для города стройпроекта – назван «Застройщик года»

Определен победитель в номинации «Застройщик» премии «Человек года». В тройке лидеров – руководители флагманских строительных компаний города.

Номинация «Застройщик» открыла второй слот премии «Человек года». В этом году в тройку лидеров номинации вошли:

Владимир Егоров , УСК «Сибиряк»;

, УСК «Сибиряк»; Александр Коропачинский , СГ «СМ.СИТИ»;

, СГ «СМ.СИТИ»; Василий Попов, ГСК «АРБАН».

Имя победителя назвал Аркадий Гветадзе, директор Красноярского филиала инвестиционной компании «БКС Мир инвестиций». По результатам экспертного голосования «Застройщиком» 2020 года был признан Василий Попов, генеральный директор ГСК «АРБАН».

Один из знаковых проектов «АРБАН» на сегодня — микрорайон SCANDIS OZERО, он расположится на Взлетке и станет первым в Красноярске жилым комплексом, во дворе которого появится искусственное озеро. Для Василия Попова это вторая победа в отраслевой номинации премии «Человек года», ранее г-н Попов становился «Застройщиком года» в 2018 году.