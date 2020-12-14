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Запуск беспрецедентного для города стройпроекта – назван «Застройщик года»

Запуск беспрецедентного для города стройпроекта – назван «Застройщик года»
Иллюстрация: DK.RU

Определен победитель в номинации «Застройщик» премии «Человек года». В тройке лидеров – руководители флагманских строительных компаний города.

#БИЗНЕС

Номинация «Застройщик» открыла второй слот премии «Человек года». В этом году в тройку лидеров номинации вошли:

  • Владимир Егоров, УСК «Сибиряк»;
  • Александр Коропачинский, СГ «СМ.СИТИ»;
  • Василий Попов, ГСК «АРБАН». 

Имя победителя назвал Аркадий Гветадзе, директор Красноярского филиала инвестиционной компании «БКС Мир инвестиций». По результатам экспертного голосования «Застройщиком» 2020 года был признан Василий Попов, генеральный директор ГСК «АРБАН».   

Запуск беспрецедентного для города стройпроекта – назван «Застройщик года» 1

Один из знаковых проектов «АРБАН» на сегодня — микрорайон SCANDIS OZERО, он расположится на Взлетке и станет первым в Красноярске жилым комплексом, во дворе которого появится искусственное озеро. Для Василия Попова это вторая победа в отраслевой номинации премии «Человек года», ранее г-н Попов становился «Застройщиком года» в 2018 году. 

Запуск беспрецедентного для города стройпроекта – назван «Застройщик года» 2

 
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