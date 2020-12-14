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Битва сетей – назван победитель номинации «Продуктовый ритейл года»

Битва сетей – назван победитель номинации «Продуктовый ритейл года»
Иллюстрация: DK.RU

На счету красноярских продритейлеров — претендентов на премию «Человек года» в 2020 году немало побед. Это и фокус на доставку, и запуск проверенных, а также новых форматов.

#БИЗНЕС

В тройке лидеров премии «Человек года» в 2020 году самые заметные игроки красноярского продовольственного рынка.

Для объявления победителя в номинации «Продуктовый ритейл года» на сцену поднялся Дмитрий Герасимов, директор центра стоматологии «Астрея». По результатам экспертного голосования победителем в номинации «Продритейл» был признан Роман Гольдман, генеральный директор холдинга Goldman Group, и проект холдинга – торговая сеть «Мясничий». 

Битва сетей – назван победитель номинации «Продуктовый ритейл года» 1

 

В 2020 году торговый дом «Мясничий» развивал собственную розницу и франчайзинговую сеть. На ноябрь 2020 года на территории России работало 35 торговых точек под брендом «Мясничий». Флагманским проектом холдинга Goldman Group в текущем году стал запуск производства мясной консервации под брендом «Мясничий». 

Битва сетей – назван победитель номинации «Продуктовый ритейл года» 2

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