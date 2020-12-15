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Красноярским «Столбам» выдали многомиллионный грант на развитие

Красноярским «Столбам» выдали многомиллионный грант на развитие
Иллюстрация: fotovmire.ru

Деньги выделило Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края. Они пойдут на обустройство нацпарка и просветительскую деятельность.

#НОВОСТИ
Размер гранта составляет более 15 млн рублей. Их выделили в рамках краевой госпрограммы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов», рассказали в правительстве Красноярского края.
 
Часть этих средств пойдет на эколого-просветительские мероприятия, для проведения которых национальный парк получил соответствующую лицензию.
 
Другая часть гранта потратят на развитие и поддержание туристической инфраструктуры парка, разработку и реализацию проекта обустройства туристической площадки кордона Лалетино. Также будет организован вывоз и уборка мусора на территории парка и обеспечено содержание дороги до Перевала и экологических троп.
 
В ведомстве подчеркнули, что вход на территорию национального парка для посетителей останется бесплатным.
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