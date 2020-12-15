Красноярцам предложили выбрать общественные пространства для благоустройства в 2022 году

С 2017 года в Красноярске реализуется программа «Формирование комфортной городской среды», в рамках которой ежегодный план благоустройства составляют на основании предложений горожан.

Красноярцев приглашают выбрать скверы, парки и набережные, которые будут благоустраивать в 2022 году, об этом сообщили в департаменте городского хозяйства мэрии.

Речь идет о 28 территориях, ранее не попадавших в планы таких работ, но предложенных горожанами в самом начале реализации программы в 2017 году. Победителем окажется одно или несколько пространств (в зависимости от объема финансирования), пропорционально количеству проживающих в районе людей.

Выбирать пространства будут путем открытого голосования. Отдать свой голос можно на сайте администрации или на платформе « Активный гражданин » (правда, придется авторизоваться через портал «Госуслуги»). Также это можно сделать в очной форме — заполнив бюллетень и опустив его в одну из урн, которые установлены в администрациях районов города.

Стоит помнить, что проголосовать можно лишь один раз с одного IP-адреса либо заполнив один бюллетень, где нужно указать свои данные.

Голосование проводится с 15 декабря по 25 декабря 2020 года.