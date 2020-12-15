Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 16.12
73,44
89,18
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярцам предложили выбрать общественные пространства для благоустройства в 2022 году

Один из предлагаемых скверов (ул. Новая Заря, 8)
Один из предлагаемых скверов (ул. Новая Заря, 8). Иллюстрация: Яндекс.Карты

С 2017 года в Красноярске реализуется программа «Формирование комфортной городской среды», в рамках которой ежегодный план благоустройства составляют на основании предложений горожан.

#НОВОСТИ
Красноярцев приглашают выбрать скверы, парки и набережные, которые будут благоустраивать в 2022 году, об этом сообщили в департаменте городского хозяйства мэрии.
 
Речь идет о 28 территориях, ранее не попадавших в планы таких работ, но предложенных горожанами в самом начале реализации программы в 2017 году. Победителем окажется одно или несколько пространств (в зависимости от объема финансирования), пропорционально количеству проживающих в районе людей.
 
Выбирать пространства будут путем открытого голосования. Отдать свой голос можно на сайте администрации или на платформе «Активный гражданин» (правда, придется авторизоваться через портал «Госуслуги»). Также это можно сделать в очной форме — заполнив бюллетень и опустив его в одну из урн, которые установлены в администрациях районов города.
 
Стоит помнить, что проголосовать можно лишь один раз с одного IP-адреса либо заполнив один бюллетень, где нужно указать свои данные.
 
Голосование проводится с 15 декабря по 25 декабря 2020 года.
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Полиция задержала похитителей денег со счетов бизнесмена Быкова в СбербанкеПолиция задержала похитителей денег со счетов бизнесмена Быкова в Сбербанке
  • Битва сетей – назван победитель номинации «Продуктовый ритейл года»Битва сетей – назван победитель номинации «Продуктовый ритейл года»
  • «Помочь и поддержать» — в Красноярске назвали «банкира года»«Помочь и поддержать» — в Красноярске назвали «банкира года»
  • Издан героический эпос о Сергее Шойгу «Сын Хур-Кужугет Сергек с темно-рыжим скакуном»Издан героический эпос о Сергее Шойгу «Сын Хур-Кужугет Сергек с темно-рыжим скакуном»
  • Лидер года: определен победитель в самой интригующей номинации «Человека года»Лидер года: определен победитель в самой интригующей номинации «Человека года»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.