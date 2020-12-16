Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 16.12
73,44
89,18
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Бюджет Красноярска приняли с профицитом в 400 млн рублей

Бюджет Красноярска приняли с профицитом в 400 млн рублей
Иллюстрация: krasnoyarsk-gorsovet.ru

«Свободные» деньги планируют потратить на погашение долгов города, а четверть всего бюджета — на благоустройство Красноярска. Также заложены средства на строительство школ и детсадов.

#НОВОСТИ
Горсовет Красноярска принял бюджет города на 2021 год. Это произошло на очередной сессии муниципального парламента.
 
В следующем году расходная часть бюджета составит 36,5 млрд рублей, а доходная — 36,9 млрд. 
Впервые за много лет бюджет города сформирован с профицитом, который будет направлен на погашение части муниципального долга. Это позволит Красноярску сохранить инициативные меры социальной поддержки, заложенные в проекте бюджета на 2021 год», — сказал руководитель департамента финансов администрации Красноярска Роман Одинцов.
По его словам, одним из приоритетов бюджетной политики является реализация национальных проектов. Общий объем их финансирования на ближайшие три года составит 12,7 млрд рублей, в том числе на 2021 год — 5,1 млрд рублей.
 
Также в бюджете предусмотрены средства на строительство двух школ на 1550 мест для учащихся, пяти детских садов на 1 255 дополнительных мест, двух пешеходных переходов, семи автомобильных дорог.
 
В 2021 году в Красноярске планируется построить 20 общественных пространств, пять из которых будут уникальными, а остальные типовыми. В целом же на благоустройство города планируется потратить порядка 25% всего бюджета. В рамках этих расходов в бюджете предусмотрены гранты победителям конкурса «Лучшая концепция озеленения территорий» в 2021–2023 годах по 5 млн рублей ежегодно во всех районах города, субсидия социально-ориентированным некоммерческим организациям «Лучший экологический проект» в 2021 году — 2 млн рублей.
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Битва сетей – назван победитель номинации «Продуктовый ритейл года»Битва сетей – назван победитель номинации «Продуктовый ритейл года»
  • «Помочь и поддержать» — в Красноярске назвали «банкира года»«Помочь и поддержать» — в Красноярске назвали «банкира года»
  • Запуск беспрецедентного для города стройпроекта – назван «Застройщик года»Запуск беспрецедентного для города стройпроекта – назван «Застройщик года»
  • Лидер года: определен победитель в самой интригующей номинации «Человека года»Лидер года: определен победитель в самой интригующей номинации «Человека года»
  • Объявлен главный «Человек года». Это – красноярские врачиОбъявлен главный «Человек года». Это – красноярские врачи
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.