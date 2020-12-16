Бюджет Красноярска приняли с профицитом в 400 млн рублей

«Свободные» деньги планируют потратить на погашение долгов города, а четверть всего бюджета — на благоустройство Красноярска. Также заложены средства на строительство школ и детсадов.

Горсовет Красноярска принял бюджет города на 2021 год. Это произошло на очередной сессии муниципального парламента.

В следующем году расходная часть бюджета составит 36,5 млрд рублей, а доходная — 36,9 млрд.

Впервые за много лет бюджет города сформирован с профицитом, который будет направлен на погашение части муниципального долга. Это позволит Красноярску сохранить инициативные меры социальной поддержки, заложенные в проекте бюджета на 2021 год», — сказал руководитель департамента финансов администрации Красноярска Роман Одинцов.

По его словам, одним из приоритетов бюджетной политики является реализация национальных проектов. Общий объем их финансирования на ближайшие три года составит 12,7 млрд рублей, в том числе на 2021 год — 5,1 млрд рублей.

Также в бюджете предусмотрены средства на строительство двух школ на 1550 мест для учащихся, пяти детских садов на 1 255 дополнительных мест, двух пешеходных переходов, семи автомобильных дорог.

В 2021 году в Красноярске планируется построить 20 общественных пространств, пять из которых будут уникальными, а остальные типовыми. В целом же на благоустройство города планируется потратить порядка 25% всего бюджета. В рамках этих расходов в бюджете предусмотрены гранты победителям конкурса «Лучшая концепция озеленения территорий» в 2021–2023 годах по 5 млн рублей ежегодно во всех районах города, субсидия социально-ориентированным некоммерческим организациям «Лучший экологический проект» в 2021 году — 2 млн рублей.