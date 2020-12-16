Просрочка по потребкредитам в Красноярском крае больше среднероссийской

Правда, в среднем по стране она за год увеличилась, а в крае, пусть не на много, но сократилась, став при этом одной из самых низких среди регионов Сибири.

Доля просроченной задолженности по потребительским кредитам в Красноярском крае на конец октября 2020 года составляла 17,5% от общего объема подобных заимствований. Это на 1,8% пункта меньше, чем в аналогичном месяце прошлого года, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

По доле просрочки в общем портфеле потребкредитов край занимает (в порядке возрастания) 18 место в России и третье — в Сибири. Лидерами в СФО являются Новосибирская и Иркутская области — 16,8% и 17,4% соответственно.

В среднем по стране на просроченную задолженность в октябре 2020-го приходилось 16% общего долга по потребкредитам, что 0,6 процентных пункта больше прошлогодних показателей.