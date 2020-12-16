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Просрочка по потребкредитам в Красноярском крае больше среднероссийской

Просрочка по потребкредитам в Красноярском крае больше среднероссийской
Иллюстрация: pixabay.com

Правда, в среднем по стране она за год увеличилась, а в крае, пусть не на много, но сократилась, став при этом одной из самых низких среди регионов Сибири.

#НОВОСТИ
Доля просроченной задолженности по потребительским кредитам в Красноярском крае на конец октября 2020 года составляла 17,5% от общего объема подобных заимствований. Это на 1,8% пункта меньше, чем в аналогичном месяце прошлого года, сообщает Национальное бюро кредитных историй.
 
По доле просрочки в общем портфеле потребкредитов край занимает (в порядке возрастания) 18 место в России и третье — в Сибири. Лидерами в СФО являются Новосибирская и Иркутская области — 16,8% и 17,4% соответственно.
 
В среднем по стране на просроченную задолженность в октябре 2020-го приходилось 16% общего долга по потребкредитам, что 0,6 процентных пункта больше прошлогодних показателей.
 
Просрочка по потребкредитам в Красноярском крае больше среднероссийской 1
Незначительный рост доли просроченных кредитов в последние месяцы обусловлен, прежде всего, реструктуризацией банками „проблемных“ кредитов. Если бы не она, уровень просрочки мог быть более высоким», — говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
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