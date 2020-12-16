ГСК «Арбан» открыла продажи в новом smart комплексе «Бульвар Цветов»

Жилой комплекс расположится на ул. Караульной на границе микрорайонов Покровский и Взлетка. Вместе с ним застройщик создаст общественное пространство, которое будет доступно для всех горожан.

Это тематический бульвар-променад протяженностью 200 метров и спортивный парк.

«Бульвар Цветов» - жилой smart комплекс на 800 семейных квартир на улице Караульной в Красноярске: с закрытой территорией двора, подземным паркингом и уникальным благоустройством. От предыдущих проектов этого типа: ЖК Арбан SMART на Линейной, Шахтеров и Краснодарской - жилой комплекс «Бульвар Цветов» будет отличаться обновленными планировками и более комфортными условиями проживания.

«Мы сохранили ДНК проекта Арбан SMART - функциональные и эргономичные планировки и благоустройство комфорт-класса - и развили эту идею, основываясь на современных запросах общества, - комментирует Ирина Одинец, директор по продажам и маркетингу ГСК «Арбан». - Сегодня мы готовы предложить красноярцам обновленную версию SMART: более технологичную, более благоустроенную, более комфортную, отвечающую актуальным запросам и, конечно, с новыми smart-планировками. При этом ни студий, ни 1-комнатных квартир в проекте не предусмотрено. Только семейные 2- и 3-комнатные планировки, площадью от 34 до 70 м2 для реальной жизни».

Открытое пространство: добавьте цвета и цветов в жизнь!

«Бульвар Цветов» - это не только жилой комплекс, но и открытое общественное пространство рядом с ним. Впервые фирменное благоустройство ГСК «Арбан» выходит за границы приватного двора. Застройщик создает здесь модное общественное пространство: тематический бульвар-променад и спортивный парк. Эти объекты станут центром притяжения горожан, и особенно жителей Покровки, которые долгое время мечтают о собственном парке в шаговой доступности. Концепция пространства: цвет и цветы! Здесь на бульваре будет высажено более 30 видов растений и кустарников, специально подобранных таким образом, чтобы радовать цветением горожан максимальное количество месяцев в году. В ГСК «Арбан» для выполнения этой задачи существует целое направление – отдел ландшафтного дизайна.

Покупатель сам формирует себе цену: конструктор стоимости квадратного метра

Уникальное know how застройщик реализует и в продажах, предлагая покупателям прайс-конструктор. На выбор четыре варианта цен: только за квартиру, за пакет «квартира + кладовая», за пакет «квартира + кладовая + парковка» и в комплекте «квартира + парковка». Таким образом, у покупателей есть выбор: заплатить меньше единовременно, приобретая только жилье, или сэкономить до 350 000 рублей в цене самой квартиры, приобретая ее в пакете. А если покупатель захочет приобрести только квартиру и парковку без кладовой, то застройщик предоставит бонус до 100 000 рублей на подземный паркинг.

Подробнее о проекте можно узнать на сайте https://www.arban.ru/objects/residential/arban-smart-na-karaulnoi-bulvar-tsvetov