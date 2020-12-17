Жители Красноярского края выбирают общественную территорию для благоустройства

На портале «Активный гражданин» стартовал опрос по выбору общественных территорий региона, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке на 2022 год.

Голосование проводится для жителей Ачинска, Березовки, Боготола, Бородино, Дивногорска, Енисейска, Железногорска, Заозерного, Зеленогорска, Иланского, Канска, Красноярска, Кедрового, Кодинска, Лесосибирска, Минусинска, Назарово, Норильска, Солнечного, Сосновоборска, Ужура, Уяра, Шарыпово и Шушенского.

Например, красноярцы могут определить, какие именно сквер, набережную или бульвар необходимо благоустроить. В опросе принимают участие левобережные и правобережные скверы, правобережная набережная р. Енисей в районе ДК им. 1 мая, набережная вдоль р. Качи (от ул. Вейнбаума до ул. Белинского) и другие пространства.

Для удобства пользователей, на сайте перечислены наименования и адреса территорий, фото и краткое описание предполагаемых работ.

Активным гражданам региона доступны и другие актуальные для Красноярского края голосования:

«Энергоэффективный образ жизни: оценка активных граждан». Жители региона могут выразить свое мнение об энергоэффективном образе жизни до 1 февраля 2021 года;

культурная жизнь региона, до 31 декабря жители края могут ответить о предпочтениях в сфере культуры: совершают ли они поездки с целью культурно-досугового туризма, нужно ли создавать современные цифровые кинозалы в районных центрах и малых городах;

развитие сферы услуг на набережной г. Дивногорска, где красноярцы и дивногорцы до 31 декабря 2020 года выбирают, какую сферу услуг нужно развивать на обновленной набережной Дивногорска;

реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году. Опрос продлится до 16 февраля 2021 года.

Для участия в опросах необходимо авторизоваться на сайте « Активный гражданин » с помощью учетной записи портала Госуслуг и выбрать свое муниципальное образование.

Цифровая платформа «Активный гражданин» разрабатывается в рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ».