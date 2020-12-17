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Жители Красноярского края выбирают общественную территорию для благоустройства

Жители Красноярского края выбирают общественную территорию для благоустройства
Иллюстрация: adm-achinsk.ru

На портале «Активный гражданин» стартовал опрос по выбору общественных территорий региона, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке на 2022 год.

#НОВОСТИ
Голосование проводится для жителей Ачинска, Березовки, Боготола, Бородино, Дивногорска, Енисейска, Железногорска, Заозерного, Зеленогорска, Иланского, Канска, Красноярска, Кедрового, Кодинска, Лесосибирска, Минусинска, Назарово, Норильска, Солнечного, Сосновоборска, Ужура, Уяра, Шарыпово и Шушенского.
 
Например, красноярцы могут определить, какие именно сквер, набережную или бульвар необходимо благоустроить. В опросе принимают участие левобережные и правобережные скверы, правобережная набережная р. Енисей в районе ДК им. 1 мая, набережная вдоль р. Качи (от ул. Вейнбаума до ул. Белинского) и другие пространства. 
 
Для удобства пользователей, на сайте перечислены наименования и адреса территорий, фото и краткое описание предполагаемых работ.
 
Активным гражданам региона доступны и другие актуальные для Красноярского края голосования: 
  • «Энергоэффективный образ жизни: оценка активных граждан». Жители региона могут выразить свое мнение об энергоэффективном образе жизни до 1 февраля 2021 года;
  • культурная жизнь региона, до 31 декабря жители края могут ответить о предпочтениях в сфере культуры: совершают ли они поездки с целью культурно-досугового туризма, нужно ли создавать современные цифровые кинозалы в районных центрах и малых городах;
  • развитие сферы услуг на набережной г. Дивногорска, где красноярцы и дивногорцы до 31 декабря 2020 года выбирают, какую сферу услуг нужно развивать на обновленной набережной Дивногорска;
  • реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году. Опрос продлится до 16 февраля 2021 года.
Для участия в опросах необходимо авторизоваться на сайте «Активный гражданин» с помощью учетной записи портала Госуслуг и выбрать свое муниципальное образование.
 
Цифровая платформа «Активный гражданин» разрабатывается в рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ».
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