Бренд «Енисейская Сибирь» продолжает приём заявок для участия в лицензионной программе

Стало известно, что сублицензиаты получают основное право на изготовление и реализацию продукции с использованием логотипа и элементов фирменного стиля бренда «Енисейская Сибирь», основа которого — символы сибирских территорий. Дополнительно партнеры получают информационную и рекламную поддержку.

Енисейская Сибирь — Красноярский край, республики Тыва и Хакасия — особенная территория, которую объединяет общая история и культура. Сейчас продолжается прием заявок для участия в лицензионной программе бренда «Енисейская Сибирь».

Сублицензиатами могут стать представители малого, среднего бизнеса, а также крупные организации.

Участие в лицензионной программе поможет местным предпринимателям презентовать свои компании и раскрыть потенциал наших регионов через свои уникальные предложения. Уже сейчас есть первые отклики, бизнесмены начинают подавать заявки на участие в лицензионной программе», — говорит генеральный директор Корпорации развития Енисейской Сибири Сергей Ладыженко.

На старте программы больше выбора: сейчас для приема заявок открыты все категории возможных видов товаров. Производство продукции можно будет начать сразу после подписания соглашения с Корпорацией развития.

В предстоящие годы планируется позиционирование бренда в рамках международного сотрудничества и масштабных мероприятий, которые пройдут на территории Енисейской Сибири. Среди них, например, первенство России по фигурному катанию на коньках среди юниоров, первенство мира по фристайлу и сноуборду, а также другие культурные и социально значимые мероприятия.