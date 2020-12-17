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Бренд «Енисейская Сибирь» продолжает приём заявок для участия в лицензионной программе

Бренд «Енисейская Сибирь» продолжает приём заявок для участия в лицензионной программе
Иллюстрация: Корпорация развития Енисейской Сибири

Корпорация развития Енисейской Сибири приглашает бизнесменов Красноярского края, Республики Тыва и Республики Хакасия производить и продавать товары под одноименным брендом.

#НОВОСТИ
Енисейская Сибирь — Красноярский край, республики Тыва и Хакасия — особенная территория, которую объединяет общая история и культура. Сейчас продолжается прием заявок для участия в лицензионной программе бренда «Енисейская Сибирь». 
 
Стало известно, что сублицензиаты получают основное право на изготовление и реализацию продукции с использованием логотипа и элементов фирменного стиля бренда «Енисейская Сибирь», основа которого — символы сибирских территорий. Дополнительно партнеры получают информационную и рекламную поддержку.
Бренд «Енисейская Сибирь» продолжает приём заявок для участия в лицензионной программе 1
 
Сублицензиатами могут стать представители малого, среднего бизнеса, а также крупные организации. 
Участие в лицензионной программе поможет местным предпринимателям презентовать свои компании и раскрыть потенциал наших регионов через свои уникальные предложения. Уже сейчас есть первые отклики, бизнесмены начинают подавать заявки на участие в лицензионной программе», — говорит генеральный директор Корпорации развития Енисейской Сибири Сергей Ладыженко.
На старте программы больше выбора: сейчас для приема заявок открыты все категории возможных видов товаров. Производство продукции можно будет начать сразу после подписания соглашения с Корпорацией развития.
 
В предстоящие годы планируется позиционирование бренда в рамках международного сотрудничества и масштабных мероприятий, которые пройдут на территории Енисейской Сибири. Среди них, например, первенство России по фигурному катанию на коньках среди юниоров, первенство мира по фристайлу и сноуборду, а также другие культурные и социально значимые мероприятия.
Я был лицензиатом на первенстве мира по керлингу среди юниоров в феврале, а также на этапах Кубка мира по фристайлу в марте. Было безумно приятно наблюдать, что мою продукцию люди носили, дарили», — рассказывает предприниматель Владимир Вяткин.
Бренд «Енисейская Сибирь» продолжает приём заявок для участия в лицензионной программе 2
 
Сейчас он подал заявку на категорию «значки», а в дальнейшем планирует производить и реализовывать металлические кружки и термосы, которыми хочет заинтересовать туристов.
Енисейская Сибирь — долгоиграющий проект, объединилось три региона, в них есть мощная историческая и культурная связка. Мне нравится визуальная составляющая бренда, хочется включиться в продвижение наших неповторимых территорий, стать частью истории», — говорит Вяткин.
Лицензионная программа вызвала интерес также у абаканских предпринимателей. Один из них — Татьяна Елкина, генеральный директор рекламно-производственного предприятия «Мастерская Позитива».
 
Бренд «Енисейская Сибирь» продолжает приём заявок для участия в лицензионной программе 3
Я считаю, что у бренда „Енисейская Сибирь“ есть большой потенциал. Наша компания уже более 13 лет занимается производством широкого спектра сувенирной продукции, а сейчас у нас появилась новая возможность презентовать свою мастерскую. Мы с большим удовольствием примем участие в мероприятиях, организуемых Корпорацией развития Енисейской Сибири, в качестве сублицензиатов», — говорит она.
Первые участники могут подать заявку до января 2021 года. Получить консультацию по лицензионной программе можно по электронной почте partner@ensib. Больше подробностей на сайте Корпорации развития.
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