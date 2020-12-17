Volkswagen представляет новый Tiguan в России

Кроссовер предлагается с несколькими бензиновыми двигателями на выбор: 125 л.с., 150 л.с., а также 180 л.с. и 220 л.с. 125-сильный мотор сочетается с 6-ступенчатой МКП и передним приводом.

Двигатель мощностью 150 л.с. в сочетании с 6-АКП может быть оснащен передним приводом, позже планируется также выход на рынок модификации с таким двигателем и полным приводом 4Motion. Силовые агрегаты мощностью 180 и 220 л.с. идут в паре с 7-АКП и полным приводом 4Motion.

Volkswagen Tiguan доступен в четырех комплектациях: Respect (цена начинается от 1.749.900 рублей), Status (от 2.039.900 рублей), Exclusive (от 2.549.900 рублей), R-Line (от 2.799.900 рублей).

Комплектации

Respect. Tiguan в стартовой версии оснащается 17-дюймовыми легкосплавными дисками Montana, светодиодными фарами ближнего и дальнего света рефлекторного типа с отдельными дневными ходовыми огнями, а также светодиодными задними фонарями, рейлингами на крыше черного цвета, черной окантовкой боковых окон, наружными зеркалами заднего вида с электрорегулировками и подогревом, теплоизолирующим лобовым стеклом и корпусами наружных зеркал и ручками дверей, окрашенными в цвет кузова. Версия Respect комплектуется многофункциональным рулевым колесом с кожаной отделкой и подогревом, пакетом для холодного климата (аккумулятор и генератор повышенной мощности), передними сиденьями с регулировкой по высоте, задними сиденьями, складывающимися в соотношении 40:20:40, подголовниками на передних сиденьях с механизмом травмобезопасного демпфирования, салонным зеркалом заднего вида с ручным затемнением, двухуровневым полом багажного отделения, а также передним подлокотником с двумя подстаканниками. Салон выполнен в тканевом исполнении Quad Paper с дополнительными декоративными элементами Respect. Функциональное оснащение модели представлено многофункциональным цветным дисплеем на приборной панели Premium, трехзонным климат-контролем Air Care Climatronic с фильтром пыльцы и сенсорным управлением спереди, беспроводным интерфейсом для мобильного телефона Bluetooth, датчиком дождя, автокорректором фар, ассистентом движения на спуске (для полного привода 4Motion), электромеханическим стояночным тормозом с системой AutoHold, выбором режимов движения, круиз-контролем с ограничителем скорости. В качестве информационно-развлекательного оборудования предлагается аудиосистема Composition с цветным дисплеем 6.5". Цена данной комплектации стартует от 1.749.900 рублей.

Status. Для данной комплектации дополнительно предлагаются электроскладываемые наружные зеркала заднего вида с электрорегулировками и подогревом, теплоизолирующее лобовое стекло с электроподогревом, задние стекла с тонировкой (65% светопоглощение), рейлинги на крыше серебристого цвета, хромированная окантовка боковых окон. Салон выполнен в тканевой отделке Shooting Star с добавлением декоративных вставок Status. Внутреннее пространство Tiguan оснащено задними сиденьями с центральным подлокотником, складывающимися в соотношении 40:20:40, подголовниками передних сидений с регулировкой по высоте и в продольном направлении, салонным зеркалом заднего вида с автозатемнением, поясничным подпором для передних сидений, полностью складываемой спинкой переднего пассажирского кресла, ящиками для хранения под передними креслами и подогревом боковых задних сидений. Функциональное оснащение версии Status дополнено автоматическим управлением ближним светом фар с функцией Coming Home/Leaving Home, аудиосистемой Discover Media с цветным дисплеем 8" и навигацией, интерфейсом App-Connect, камерой заднего вида с омывателем, системой помощи при парковке спереди и сзади с функцией Brake Assist. Стоимость данного исполнения начинается от 2.039.900 рублей.

Exclusive. Данное исполнение кроссовера расширено за счет добавления адаптивных светодиодных фар ближнего и дальнего света проекционного типа с поворотной подсветкой, динамическими указателями поворота и дневными ходовыми огнями, всепогодных огней в блоке фар, светодиодных задних фонарей в 3D-дизайне с динамическими указателями поворота, бамперов, с дополнительными хромированными элементами. Для версии предлагаются 18-дюймовые легкосплавные диски Frankfurt. Внутреннее пространство Tiguan в версии Exclusive дополнено многоцветной фоновой подсветкой интерьера, передним подлокотником с двумя подстаканниками и шторкой, накладками на пороги с подсветкой. Кроме того, салон автомобиля выполнен в комбинированной отделке ArtVelours с искусственной замшей и дополнен декоративными вставками Exclusive. Функциональное оборудование версии дополнено цифровой приборной панелью Active Info Display, автокорректором фар с динамическим поворотным светом, системой автоматического переключения дальнего света на ближний Light Assist, многофункциональной фронтальной камерой, а также ассистентом движения по полосе Lane Assist, электроприводом двери багажного отделения c функцией отложенного закрывания Easy Close. Стоимость данной комплектации стартует от 2.549.900 рублей.

R-Line. Спортивная версия бестселлера оснащена 19-дюймовыми легкосплавными дисками в новом дизайне Valencia R, электроскладываемыми наружными зеркалами заднего вида с электрорегулировками, подогревом и памятью положения, бамперами в спортивном стиле и накладками на пороги в цвет кузова, увеличенным спойлером на задней двери. Интерьер топовой версии дополнен многофункциональным рулевым колесом R-Line с кожаной отделкой, подогревом, сенсорными кнопками и подрулевыми лепестками, передними сиденьями с электрорегулировками и функцией памяти и поясничным подпором. Облик внутреннего пространства топового исполнения отличают: кожаная отделка Vienna с логотипом R-Line (комбинация натуральной и искусственной кожи) и декоративные вставки R-Line, дверные панели с кожаной отделкой, алюминиевые накладки на педали, тканевые салонные коврики R-Line спереди и сзади, а также накладки на дверные пороги R-Line. Функциональное оснащение топовой версии расширено за счет добавления в нее адаптивного круиз-контроля ACC Stop&Go с ассистентом дистанции в пробке и рулевого управления с переменным передаточным отношением. Для данной версии доступен пакет опционального оснащения Black Style (стоимость – 41.500 рублей), в состав которого входят 19-дюймовые легкосплавные колесные диски Valencia R в черном цвете, бамперы и решетка радиатора с черными элементами, рейлинги на крыше черного цвета и черная окантовка боковых окон, а также наружные зеркала заднего вида черного цвета. Стоимость Tiguan в спортивном исполнении начинается от 2.799.900 рублей.

Безопасность

Новый Tiguan прекрасно оснащен с точки зрения безопасности. Среди оборудования: система контроля дистанции Front Assist с функцией экстренного торможения City Emergency Braking, система распознавания усталости водителя, передние подушки безопасности с функцией отключения пассажирской подушки, а также боковые шторки безопасности спереди и сзади, передние и задние боковые подушки, коленные подушки безопасности спереди, система проактивной защиты пассажиров PreSafe, противоугонная система с датчиком присутствия в салоне (начиная с версии Exclusive), электронная система курсовой устойчивости (ESP), антиблокировочная система (ABS) с функцией антипробуксовочной системы (ASR), электронная блокировка дифференциала (EDL) и стабилизация прицепа, центральный замок с дистанционным управлением и двумя складными ключами, система бесключевого доступа и запуска двигателя KESSY с замками Safelock (с версии Exclusive), трехточечный ремень на центральном заднем сиденье, крепления Isofix для установки 2 детских кресел сзади.

Для всех версий модели Tiguan представлены опциональные пакеты дополнительного оборудования. Кроме того, за дополнительную стоимость можно заказать автомобиль в оттенках металлик или перламутр, а также выбрать дизайн легкосплавных колесных дисков.

С момента выхода на рынок Tiguan стал бестселлером марки Volkswagen в России и одним из самых популярных автомобилей в своем сегменте. В целом на российском рынке с момента начала производства первого поколения Tiguan произведено и продано более 250.000 экземпляров. Tiguan производится на заводе Volkswagen Group Rus в Калуге.

*Указанная стоимость действует до 31.12.2020

Новинка доступна для заказа у официальных дилеров Volkswagen в Красноярске:

Медведь-Запад, ул. 9 Мая, 72, тел. 222 1 777

Медведь АТЦ, ул. Копылова, 57, тел. 246 05 65

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