А кто медведь? Музыкальный театр готовится представить заключительную премьеру декабря

Актуальная классика с элементами фарса и гротеска, музыкальные номера, рассказывающие целые истории из жизни героев, – это водевиль «Медведь» Глеба Седельникова.

Спектакль, созданный по мотивам произведения А. П. Чехова, расскажет о соседях-помещиках – безутешной вдове и отставном поручике, жизнь которых в одно мгновение перевернул судьбоносный случай. Барин требует немедленно выплатить ему долг её покойного мужа. Он не в силах сдержать гнев, так как хозяйка просит отсрочку. Начинается суматоха. Расписки, угрозы и дуэли – к чему только не приведут их стеснённые обстоятельства, пока в дело не вмешается любовь.

У нас получился спектакль в спектакле, сотворение сценического действия перед публикой. На глазах у зрителей оживают персонажи картин, а режиссёр старается направить действие в нужное русло. Он пытается управлять артистами. Но для меня в данной пьесе ещё стояла важная задача – чтобы зритель не потерял основную нить, которую несёт Антон Павлович Чехов», – рассказывает режиссёр-постановщик заслуженный артист России Владислав Питальский.

Каждый спектакль – это разговор со зрителями. В предложенных постановочной командой обстоятельствах им предстоит самостоятельно ответить на вопрос: а кто же медведь? Никто не будет требовать ответа, но реакцию зала видно всегда. Это может быть смех, грусть или задумчивость – всё как в жизни.

Ждут зрителей первых показов и сюрпризы от команды театра:

22 декабря они станут участниками розыгрыша пригласительного на праздничную программу «Новогодний калейдоскоп». Билеты на неё раскупают очень быстро, и это отличная возможность для тех, кто не успел их приобрести, испытать удачу и провести вечер накануне Нового года в Самом Музыкальном;

23 декабря у зрителей водевиля будет возможность пообщаться с режиссёром постановки – Владиславом Питальским. Сразу после показа они смогут поделиться своими впечатлениями, задать волнующие вопросы, а кто-то даже получит в подарок афишу с автографами артистов, занятых в постановке.

Авторы и постановочная команда: композитор – Глеб Седельников, авторы либретто – Татьяна Чередниченко, Михаил Кушнирский-Доброславский, Глеб Седельников; режиссёр-постановщик – заслуженный артист России Владислав Питальский, музыкальный руководитель – Василий Убиенных, художник-постановщик – Ольга Володина (Минусинск), балетмейстер-постановщик – Татьяна Питальская.