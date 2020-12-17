Обход Красноярска в Емельяновском районе открыли для движения после реконструкции

Как сообщает пресс-служба краевой администрации, комиссия приняла объект в эксплуатацию без замечаний. Затраты на реконструкцию составили 830 миллионов рублей.

Работы начались осенью 2019 года в рамках нацпроекта «безопасные и качественные дороги».

На этом участке трассы построили новый мост через Качу, обновили дорожное полотно, систему освещения, ливневую канализацию, установили ограждения, нанесли разметку. В основании дорожного покрытия использовали нефелиновый шлам – медленно твердеющий вяжущий материал, который повышает прочность слоев дорожной одежды и хорошо переносит повышенные нагрузки. Материал уже применяли в прошлом году во время реконструкции проспекта Котельникова в Солонцах. С созданием колеи решили бороться с помощью стеклосетки: ячеистой структуры из стекловолоконных нитей, пропитанных битумом.

Основная проблема состояла в том, что дорога сужалась до двух полос, был узкий, уже старый мост, которому больше сорока лет, соответственно, собирались автомобильные пробки. Мы расширили проезжую часть до четырёх полос, сделали современной, установили освещение», – рассказал министр транспорта края Константин Димитров.

Примечательно, что на дороге установили системы, позволяющие очищать воду, собираемую с проезжей части, от нефтепродуктов и песка. После обеззараживания ультрафиолетом ее можно беспрепятственно сбрасывать в Качу.