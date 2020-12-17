Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 18.12
72,97
89,28
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Обход Красноярска в Емельяновском районе открыли для движения после реконструкции

Обход Красноярска в Емельяновском районе открыли для движения после реконструкции
Иллюстрация: пресс-служба министерства транспорта Красноярского края

Как сообщает пресс-служба краевой администрации, комиссия приняла объект в эксплуатацию без замечаний. Затраты на реконструкцию составили 830 миллионов рублей.

#НОВОСТИ

Работы начались осенью 2019 года в рамках нацпроекта «безопасные и качественные дороги».

На этом участке трассы построили новый мост через Качу, обновили дорожное полотно, систему освещения, ливневую канализацию, установили ограждения, нанесли разметку. В основании дорожного покрытия использовали нефелиновый шлам – медленно твердеющий вяжущий материал, который повышает прочность слоев дорожной одежды и хорошо переносит повышенные нагрузки. Материал уже применяли в прошлом году во время реконструкции проспекта Котельникова в Солонцах. С созданием колеи решили бороться с помощью стеклосетки: ячеистой структуры из стекловолоконных нитей, пропитанных битумом.

Основная проблема состояла в том, что дорога сужалась до двух полос, был узкий, уже старый мост, которому больше сорока лет, соответственно, собирались автомобильные пробки. Мы расширили проезжую часть до четырёх полос, сделали современной, установили освещение», – рассказал министр транспорта края Константин Димитров.

Примечательно, что на дороге установили системы, позволяющие очищать воду, собираемую с проезжей части, от нефтепродуктов и песка. После обеззараживания ультрафиолетом ее можно беспрепятственно сбрасывать в Качу.

 

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Бюджет Красноярска приняли с профицитом в 400 млн рублейБюджет Красноярска приняли с профицитом в 400 млн рублей
  • «Еда — новая нефть» — в Красноярске назвали «стартап года»«Еда — новая нефть» — в Красноярске назвали «стартап года»
  • В Красноярском крае ввели новые ограничения для ресторанов и развлекательных центровВ Красноярском крае ввели новые ограничения для ресторанов и развлекательных центров
  • Минтруд озвучил новый размер МРОТМинтруд озвучил новый размер МРОТ
  • Красноярским «Столбам» выдали многомиллионный грант на развитиеКрасноярским «Столбам» выдали многомиллионный грант на развитие
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.