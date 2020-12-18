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Из Красноярска в Питер полетит еще одна авиакомпания

Из Красноярска в Питер полетит еще одна авиакомпания
Иллюстрация: vk.com/kja.aero

Теперь в этом направлении будут летать две авиакомпании. Они будут совершать 11 рейсов — 31 раз в неделю. Но пока только лишь до конца новогодних каникул.

#НОВОСТИ
Авиакомпания Nordwind запускает прямые рейсы из Красноярска в Санкт-Петербург. Об этом рассказали в аэропорту Красноярск.
 
Перелет в направлении северной столицы можно будет совершить по средам и воскресеньям (время вылета 06:50), а вернуться обратно — по вторникам и субботам (время вылета 21:00).
 
Все рейсы будут выполняться на Boeing 737-800.
 
Цена перелета в одну сторону начинается с 7 288 рублей, туда-обратно от 17 296 рублей без учета багажа.
 
Полетная программа будет действовать с 26 декабря 2020 года по 10 января 2021-го.
 
Сейчас в Санкт-Петербург из Красноярска летает только авиакомпания «Россия». Вместе с Nordwind’ом, согласно расписанию аэропорта Красноярск, они будут совершать 31 полет в неделю (11 рейсов).
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