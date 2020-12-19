Красноярск включает иллюминацию в праздничном режиме

С 18 декабря в Красноярске включат новогоднюю иллюминацию. Новогоднее настроение горожанам будут создавать подсветка дорог, пешеходных переходов и мостов, зданий и деревьев.

На сайте мэрии отмечено, что самые красивые огни на Виноградовском мосту и ансамбле здания краевой филармонии. Они даже в будние дни будут работать в праздничном режиме, а в Новый год, Рождество и на Старый Новый год к световым представлениям будет добавлен ещё и режим светомузыкального шоу. А именно, восхититься огнями под музыку моста и ансамбля зданий на Стрелке можно в полночь с 31 декабря на 1 января, а также вечером 7 и 13 января 2021 года.

Новогодние огни будут радовать красноярцев до окончания праздничных каникул.