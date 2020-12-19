«Гранд холл» оштрафовали за концерт ZIVERT во время пандемии

Проведённый 4 декабря текущего года в Красноярске концерт певицы ZIVERT во время разгара пандемии прошло в гранд-холле «Сибирь», который вмещает 1700 зрителей.

На опубликованных в соцсетях роликах с концерта было видно, что зрители не соблюдают шахматную рассадку и находятся в помещении без масок.

По соблюдению требований по профилактике новой коронавирусной инфекции при проведении концерта певицы ZIVERT, прошедшего 4 декабря 2020 года в Красноярске, Роспотребнадзором проведена проверка.