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«Гранд холл» оштрафовали за концерт ZIVERT во время пандемии

«Гранд холл» оштрафовали за концерт ZIVERT во время пандемии
Иллюстрация: vk.com

Проведённый 4 декабря текущего года в Красноярске концерт певицы ZIVERT во время разгара пандемии прошло в гранд-холле «Сибирь», который вмещает 1700 зрителей.

#МНЕНИЯ

На опубликованных в соцсетях роликах с концерта было видно, что зрители не соблюдают шахматную рассадку и находятся в помещении без масок.

По соблюдению требований по профилактике новой коронавирусной инфекции при проведении концерта певицы ZIVERT, прошедшего 4 декабря 2020 года в Красноярске, Роспотребнадзором проведена проверка.

В ходе проверки выявлены нарушения требований санитарного законодательства и материалы административного производства были направлены в суд для решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности, — говорится в телеграм-канале краевого Роспотребнадзора. — Решением районного суда г. Красноярска ООО «Гранд холл» признано виновным в совершении административного правонарушения и назначен штраф 200 000 рублей».

 

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