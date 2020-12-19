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В Тюмени начался рост цен на продукты после заявления Путина

В Тюмени начался рост цен на продукты после заявления Путина
Иллюстрация: 9111.ru

После информации о том, что цены на продукты первой необходимости будут заморожены, в некоторых тюменских магазинах стоимость сахара и масла увеличилась на 20…30 %.

#НОВОСТИ

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал недопустимым рост стоимости макарон, сахара и муки.

Я пошла в продуктовый магазин, который находится возле моего дома. Не сетевой, а обычный, частный ларек. Хотела взять, в том числе, масло и сахар. Но заметила, что цена на них заметно увеличилась. Например, подсолнечное масло за пару дней до этого продавали за 100 рублей. А теперь ценник — 120», — цитирует URA.RU жительницу Тюмени на условиях анонимности.

Другой собеседник URA.RU также сообщил о том, что продукты в небольших магазинах заметно подорожали.

Я раньше брал килограмм сахара за 33 рубля, а сейчас в том же магазине он стоит 40 рублей. Покупать не стал, дошел до сетевого супермаркета, взял по привычной стоимости. Там цена не поменялась», — сообщил агентству тюменец.

Сообщается, что с конца декабря прошлого года стоимость сахара уже увеличилась на 72,7 %, подсолнечного масла — на 25,9%, яиц — на 4,9%.

 

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