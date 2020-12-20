Красноярск ожидают морозы до –34 градусов в конце следующей недели

После мягких выходных ожидается суровое похолодание — на следующей неделе столбики термометров могут опуститься до минус 34 градусов.

В понедельник 21 декабря температура воздуха в Красноярске составит –7 оС, пасмурно, снег.

Резкое похолодание предполагается в ночь на вторник до –17 оС, днем –14 оС, снежно и пасмурно.

В среду солнечно, без осадков, днем –17 оС, ночью –21 оС.

В четверг снегопад, днем –17 оС, ночью –29 оС.

В пятницу –25 оС днем, в ночь на субботу температура упадет до –34 оС.