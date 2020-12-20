Еще один: Пригожин подал иск к Навальному о защите чести и достоинства

Бизнесмен Евгений Пригожин подал еще один иск о защите чести и достоинства к политику Алексею Навальному и его соратнику Владимиру Милову.

Как сказано в иске, Пригожин требует взыскать с ответчиков по 5 млн рублей за распространение оскорбительной и недостоверной информации, — сообщает ZNAK.

Г-н Пригожин указывает, что на youtube-канале «Навальный LIVE» был опубликован ролик, где Владимир Милов назвал бизнесмена «бандитом, который обслуживает Путина по всяким нехорошим делишкам», обвинил его в «вовлечении малолетних в проституцию» и назвал «сутенером». Данную информацию Евгений Пригожин считает недостоверной и требует от Навального удалить ролик и выпустить опровержение.

Напомним, что Пригожин подал целую серию исков к Навальному, ФБК, Любови Соболь, журналистам и изданиям.

Бизнесмен пытается оспорить опубликованные о нем сведения, которые он называет «не соответствующими действительности».