Красноярцы «перестраховались» от ковида

Страховой рынок Красноярского края в период пандемии развивался разнонаправленно: стоимость страховок росла, а вот их количество снижалось. Такая же тенденция отмечалась в целом по стране.

За три квартала 2020 года объем взносов по страхованию от несчастных случаев и болезней в Красноярском крае увеличился на 25% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Основным спросом здесь пользовались полисы, покрывающие риски, связанные с заболеванием COVID-19, рассказали в региональном отделении Банка России. Выплаты же в этом сегменте, напротив, уменьшились на 29%, что свидетельствует о нечастом (по отношению к числу заключенных договоров) наступлении страховых случаев.

Также был отмечен рост по страхованию жизни — на этом направлении страховщики собрали 3 млрд рублей премий, что на 8% больше, чем в январе-сентябре 2019-го. Выплаты в этом сегменте составили 1,7 млрд рублей — на 74% больше прошлогоднего показателя. Причина увеличения спроса: рост кредитования и, соответственно, продаж сопутствующих страховок. Значительную же часть прироста выплат обеспечило массовое завершение заключенных ранее среднесрочных договоров инвестиционного страхования жизни.

Наиболее существенное увеличение за три квартала 2020 года было отмечено в сегменте добровольного медицинского страхования: почти 1 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем с января по сентябрь 2019-го. Выплаты за тот же период выросли в 2 раза. На увеличение объемов взносов и выплат по ДМС повлиял интерес к программам повышения иммунитета и телемедицинским сервисам.

В целом динамика страхового рынка в Красноярском крае положительна: за отчетный период совокупные выплаты по договорам добровольного и обязательного страхования составили 7,6 млрд рублей. Это на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом премий страховые компании получили на 8% больше — 14,7 млрд рублей.