«Мясничий» два раза в неделю – новые магазины не пропускать

За одну неделю в Красноярске открылось еще два «Мясничих». Демонстрируя постоянный рост в течение непростого уходящего года, к его концу Торговый дом только набрал обороты.

Больше магазинов, больше продуктов, больше довольных покупателей.

В декабре спрос на мясо традиционно растет — люди готовятся к праздникам, делают продуктовые запасы для новогоднего стола. «Мясничий», как и всегда, ловит тонкие потребительские намеки и создает для жителей Красноярска комфортную покупательскую среду. Тем более, возможность такая есть.

В течение всего года, несмотря на бушующую пандемию, Торговый дом продолжал энергичную работу. В феврале произошла мощная отстройка под создавшиеся рыночные условия. Фокус деятельности сместился на доставку, ассортиментный акцент – на консервацию. «Мясничий» постарался сделать все, чтобы люди не чувствовали себя обделенными.

Эпидемиологическая ситуация постепенно выравнивалась, люди возвращались в магазины, однако Goldman Group оборотов не сбавил. Доставка по сей день продолжает работу в усиленном режиме, а вместе с ней «топит» вперед и торговля оффлайн.

Новые магазины открываются регулярно. Основной формат – shop-in-shop – мясной отдел на базе супермаркета. Самый ходовой, ведь он позволяет купить все и сразу – специально идти за мясом не нужно.

За год таких отделов открылось порядка десяти, ведь непомерно расширившийся ассортимент необходимо где-то представлять. Шутки шутками, однако, и в этой есть весомая доля правды.

Ежемесячно под брендом «Мясничий» завод в Солонцах выпускает 1 650 000 банок консервов. Это не только ГОСТ, но эксклюзивная линейка из мяса сибирской дичи, фитнес-серия, блюда народов мира, halal food и нежные паштеты из мяса с орехами, грибами и дикими ягодами. Эксклюзив по ресторанным рецептам.

Мясную «жесть» регулярно дополняют новыми продуктами из категории полуфабрикатов. Это заморозка и фреш – классика вроде котлет и пельменей, а также мясо с авторскими маринадами.

Все эти блюда абсолютно доступны. Они есть в фирменных «Мясничих», отделах шоп-ин-шоп в «Красном Яре», «Командоре», «Аллее» и «Пятерочке», а еще на полках практически каждого городского минимаркета. Искать не нужно – все под рукой. Нужно просто пробовать и угощать близких.

Такое изобилие продукта важно и в сложившемся эпидемиологическом контексте. В преддверии Нового года заведения общепита «срезали» режим работы, а в каникулы и вовсе будут закрыты. Благо, побаловать себя вкусной едой можно благодаря «Мясничему».

И еще раз о новых мясных отделах, где вас уже ждут. Шоп-ин-шопы открылись в гастрономах «Красный Яр» по адресам: ул. Высотная, 19 и ул. Киренского, 25а.

И это не последние предновогодние открытия.