Сергей Ерёмин назначил себе еще одного первого зама

До сего момента у главы города было два первых заместителя. Новый будет курировать вопросы экономики и инвестиций, а также взаимодействия с представителями бизнеса.

Руководителя департамента финансов администрации Красноярска Романа Одинцова назначили первым заместителем главы города. Соответствующее распоряжение подписал сегодня мэр Сергей Ерёмин.

В новом статусе Одинцов будет курировать работу департамента экономической политики и инвестиционного развития, межбюджетные отношения, взаимодействие с предпринимательским сообществом, а также представителями крупного и среднего бизнеса.

Муниципалитет остро нуждается в новых возможностях пополнения бюджета. Планы по развитию города требуют дополнительного финансирования. В настоящий момент нужно не только эффективно расходовать имеющиеся средства, но и существенно активизироваться в части поиска новых источников на всех уровнях, в том числе и на федеральном», — сказал глава города.

До этого момоента статус первого замглавы Красноярска был у Владислава Логинова и Алексея Давыдова.

Роман Одинцов родился 7 июня 1975 года. В 1999 году с отличием окончил Красноярский государственный университет по специальности «Финансы и кредит». Трудовой путь начал в 1997 году. Занимал различные должности, связанные с финансами и экономической политикой, в том числе работал первым заместителем министра финансов Красноярского края и министром финансов Красноярского края. Последние три года являлся заместителем генерального директора одного из городских предприятий.