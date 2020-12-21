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Сергей Ерёмин назначил себе еще одного первого зама

Роман Одинцов
Роман Одинцов. Иллюстрация: admkrsk.ru

До сего момента у главы города было два первых заместителя. Новый будет курировать вопросы экономики и инвестиций, а также взаимодействия с представителями бизнеса.

#НОВОСТИ
Руководителя департамента финансов администрации Красноярска Романа Одинцова назначили первым заместителем главы города. Соответствующее распоряжение подписал сегодня мэр Сергей Ерёмин.
 
В новом статусе Одинцов будет курировать работу департамента экономической политики и инвестиционного развития, межбюджетные отношения, взаимодействие с предпринимательским сообществом, а также представителями крупного и среднего бизнеса.
Муниципалитет остро нуждается в новых возможностях пополнения бюджета. Планы по развитию города требуют дополнительного финансирования. В настоящий момент нужно не только эффективно расходовать имеющиеся средства, но и существенно активизироваться в части поиска новых источников на всех уровнях, в том числе и на федеральном», — сказал глава города.
До этого момоента статус первого замглавы Красноярска был у Владислава Логинова и Алексея Давыдова.
 
Роман Одинцов родился 7 июня 1975 года. В 1999 году с отличием окончил Красноярский государственный университет по специальности «Финансы и кредит». Трудовой путь начал в 1997 году. Занимал различные должности, связанные с финансами и экономической политикой, в том числе работал первым заместителем министра финансов Красноярского края и министром финансов Красноярского края. Последние три года являлся заместителем генерального директора одного из городских предприятий.
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