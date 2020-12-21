Красноярские энергетики попросили власть помочь расставить приоритеты в техприсоединении

Какие меры необходимо предпринять, чтобы выполнить все заявки на технологическое присоединение, обсудили участники заседания Совета потребителей филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго».

В обсуждении приняли участие депутаты Законодательного собрания Красноярского края, представители бизнес-сообщества и органов власти, вел заседание советник губернатора Анатолий Матюшенко. Как отметил генеральный директор «Красноярскэнерго» Максим Шитиков, в 2020 году компания провела комплекс мероприятий, направленный на улучшение качества энергоснабжения. Количество технологических нарушений в сетях 6–110 кВ по городу Красноярску по сравнению с прошлым годом снизилось на 10 %, средняя продолжительность перерыва электроснабжения по городу уменьшилась на 13 %, по региону – на 4 %. Второй год «Красноярскэнерго» корректирует свою работу по ремонтной программе, ориентируясь на обращения потребителей. Таким образом в ремонтную программу 2020-2021 гг. энергетики включили дополнительные мероприятия на общую сумму 16 млн рублей по 315 обращениям граждан и органов власти. На качество энергоснабжения влияет и безучетное потребление электроэнергии. В 2020 году было составлено 766 актов по фактам энерговоровства, что на 58 % меньше по сравнению с 2019 годом (тогда было составлено 1790 актов). На снижение повлияли режим самоизоляции, относительно теплая зима и установка интеллектуальных приборов учета. Для снижения потерь электроэнергии специалистами «Красноярскэнерго» за 2020 год было установлено 15 тысяч интеллектуальных точек учёта.

Одна из болевых точек – это выполнение заявок на технологическое присоединение, филиал не в состоянии сейчас выполнить все заявки. Максим Шитиков обратил внимание на необходимость проведения ревизии мощностей и усилить работу по отказу от избыточной мощности.

Сейчас используется только 7 % от заявленной потребителями мощности, 12,5 тысяч договоров, выполненных с нашей стороны, заявителями не востребованы. Энергетики строят сети, которыми никто не пользуется, в то время как потребители, действительно нуждающиеся в подключении, вынуждены ждать. На сегодня в «Красноярскэнерго» 12,5 тысяч договоров технологического присоединения на общую мощность 702 МВт, по которым энергетики провели работы, а обязанности со стороны заявителя не исполнены», - отметил Максим Шитиков.

С 2018 года, говорит глава энергокомпании, в филиал не поступало ни одной заявки на уменьшение максимально разрешенной мощности. Решение этой проблемы прорабатывается уже на уровне федерации: согласовывается законопроект, по которому потребитель будет обязан платить за неиспользованную электроэнергию либо оказаться от лишних мощностей. Это позволит перераспределить сетевые резервы и повысить качество энергоснабжения.

Депутат Законодательного собрания края Владимир Демидов предложил провести дополнительное совещание совместно с Союзом промышленников и предпринимателей Красноярского края. Максим Шитиков в свою очередь предложил Союзу расставить приоритеты и определить, кого из потребителей (сейчас у «Красноярскэнерго» не закрыты договоры с 54 представителями бизнеса) подключить в первую очередь.

Также на совещании обсудили вопросы консолидации бесхозных сетей и низкого качества территориального планирования. Для повышения надежности электроснабжения потребителей региона Максим Шитиков предложил довести до завершения интерактивную единую публичную схему электрических сетей по Красноярскому краю (с учетом сетей всех ТСО и других собственников) с ежемесячной актуализацией и сформировать законодательную инициативу по изменению критериев отнесения к льготному технологическому присоединению.