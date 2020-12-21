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«Индекс «Оливье» вырос на 8,7 % в Красноярске

«Индекс «Оливье» вырос на 8,7 % в Красноярске
Иллюстрация: sbermarket.ru

В Красноярске в преддверии Нового года подсчитали индекс традиционного праздничного салата «Оливье» на основе мониторинга продуктового рынка, — сообщает Красноярскстат.

#НОВОСТИ

Эксперты взяли за основу классический рецепт блюда, в который входят соленые огурчики, репчатый лук, майонез, консервированный горошек, вареная колбаса и яйца.

Во время анализа брались средние цены по региону за ноябрь текущего и прошлого года.

Оказалось, для приготовления двух килограммов «Оливье» хозяйкам придется потратить 307,4 рубля. Годом ранее расходы были меньше на 8,7 %.

Согласно статистическим данным, за год сильнее всего подорожал картофель — 40 %. Вторая позиция досталась моркови, выросшей в цене сразу на 24 %. Замыкают тройку яйца — 14 %.

 

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