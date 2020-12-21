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Гибридную солнечную электростанцию строят на севере Красноярского края

Гибридную солнечную электростанцию строят на севере Красноярского края
Иллюстрация: Twitter

В поселке Тура, столице Эвенкийского муниципального района, в 2021 году планируется ввести в строй первую в Красноярском крае гибридную солнечную электростанцию.

#НОВОСТИ

Этот проект реализуется по договору с ГК «Хэвел». Он является пилотным. Энергосервисный договор предусматривает инвестирование на уровне 300 млн рублей. Эти средства позволят создать энергоустановки, генерирующие электричество из солнечной энергии. Уже к концу текущего года будут завершены основные монтажные работы. Ввод же объекта в эксплуатацию состоится во втором квартале 2021 года», — сообщил Евгений Афанасьев, министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона, на XI Сибирском энергетическом форуме.

Гибридная солнечная электростанция оснащена модулями общей мощностью 2,5 МВт, оснащена аккумуляторами для накопления энергии. Новый энергообъект интегрируют в существующую систему, в которой работает три дизельэлектростанции. Благодаря появлению дополнительного источника электроэнергии, появляется возможность не только сохранить ресурс действующих генераторов, но и снизить потребление дизтоплива на 20 %.

 

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