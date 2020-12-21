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Прогноз: к чему готовиться инвесторам в 2021 году

Прогноз: к чему готовиться инвесторам в 2021 году
Иллюстрация: the-war-diaries.com

Быстрое восстановление цен на активы по сравнению с минимумами, зафиксированными 23 марта, довело американские индексы до максимумов еще до новостей об успешных вакцинах от Covid-19. Но...

#НОВОСТИ

...в сочетании с гибкой политикой центральных банков на рынки выплеснули рекордный объем долговых обязательств под мизерные проценты, — сообщает The Financial Times.

Новая волна

Между тем в мировой экономике дела по-прежнему идут неважно. Очередная волна коронавируса снова погрузила часть Европы в рецессию. Она тормозит восстановление экономики в США и не дает более успешной Восточной Азии стать мощным локомотивом глобального роста. Чем дольше это будет продолжаться, тем выше риск последствий, влияющих на долгосрочный рост. Неопределенные экономические перспективы с заметным разбросом между системно важными странами — это лишь одно из основных последствий Covid-19, от которого рынки отмахнулись из-за фантастической веры в способность центральных банков защищать активы от неблагоприятного воздействия. При этом инвесторы с готовностью распространили защиту на те классы активов, которые в лучшем случае лишь косвенно финансируются центральными банками (например, развивающиеся рынки). Такая мощная динамика неизбежно приведет к взрыву.

Центробанки нам помогут

Ничто так не успокаивает инвестора, как осознание того, что центральные банки с большими резервами будут покупать у них ценные бумаги, особенно для покупателей цена не имеет значения, а деньги не кончаются. И инвесторам нужно не только поучаствовать в этих покупках, но и найти соответствующие возможности, которые позволят получить прибыль. В результате началось бесконечное ралли, обусловленное притоком ликвидности и не зависящее от фундаментальных факторов. Кроме того, меняются условия функционирования рынка и традиционные причинно-следственные связи.

Корпорации на грани

Проблемы, с которыми столкнутся инвесторы в 2021 году, вероятно, связаны не столько с первыми несколькими неделями, сколько с более поздним периодом. При условии, что внезапно не изменится один или несколько факторов: разворот монетарной политики (крайне маловероятно), рыночная катастрофа из-за чрезмерного принятия риска (более вероятно, но не точно) и рост банкротств корпораций (наиболее вероятно, но постепенно). И хотя на первых порах инвесторы продолжат использовать высокодоходную волну ликвидности, ситуация, вероятно, ухудшится позднее в 2021 году.

Центральным банкам будет труднее защищать искаженные рынки на фоне восстановления экономики и роста инфляционных ожиданий. Как бы все ни ждали этого восстановления, оно вряд ли сможет полностью компенсировать последствия корпоративных банкротств или пагубный эффект усилившегося неравенства. Инвесторы могут пожалеть, что приобрели непривычные для себя активы, не имеющие достаточной ликвидности в условиях коррекции.

Гибкая настройка

Чтобы сориентироваться в этом пространстве, нужны аналитические средства, которые, как ни странно, снизили бы доходность во время основной части ралли, вызванного ликвидностью. Это такие инструменты, как детальный кредитный и технический анализ, сценарное планирование, создание интеллектуальных структур, оценка ликвидности в различных сегментах рынка и более четкое понимание возможностей исправить ошибки, допущенные при инвестировании. Сюда также входит готовность пересмотреть некоторые общепринятые взгляды. Это предполагает изменение традиционной модели портфеля, когда 60 % средств вкладываются в акции, а 40 % — в фиксированный доход, поскольку доходность государственных облигаций искусственно занижается.

Сильный разрыв сохраняется дольше, чем ожидалось. Это опять же свидетельствует о непредвиденных последствиях политического подхода, который возлагает чрезмерное бремя на центральные банки. Многие надеются, что в 2021 году восстановление экономики с помощью вакцины поможет улучшить фундаментальные показатели корпораций, что в свою очередь позволит обосновать завышенные цены на активы и сбалансировать сочетание монетарной, фискальной и структурной политики. Но существуют два риска, и не только для рынков. Во-первых, желания могут оказаться невыполнимыми с точки зрения политики, а во-вторых, то, что оказалось выполнимым, может быть уже нецелесообразным.

 

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