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Цены в Красноярском крае стали расти быстрее

Цены в Красноярском крае стали расти быстрее
Иллюстрация: pixabay.com

Наибольшее влияние на это оказали противоковидные меры, подъем заболеваемости, рост мировых котировок на зерно и ослабление рубля в предыдущие месяцы.

#НОВОСТИ
Годовая инфляция в Красноярском крае в ноябре 2020 года ускорилась до 4,3% после 3,6% в октябре. Об этом рассказали в региональном отделении Банка России.
 
Основной прирост был отмечен в сегментах продовольственных и непродовольственных товаров. Так, до 6,1% (после 4,5% в октябре) ускорился рост цен на продукты. Сокращение предложения овощей из-за частичной их порчи при хранении, подтолкнуло вверх стоимость картофеля, свеклы и огурцов. А снижение поставок апельсинов из Египта, Китая и Таиланда привело к подорожанию этих цитрусовых. Рост стоимости других фруктов стал следствием ослабления рубля. Капуста же, наоборот, упала в цене, по причине увеличения поставок ее из Средней Азии.
 
Рост мировых цен на зерно и произошедшее в предыдущие месяцы ослабление рубля привели к увеличению внутренних цен на него, даже несмотря на хороший урожай. Это, в свою очередь сказалось на динамике стоимости муки, хлеба и хлебобулочных изделия, а также кормов для птицеводства. Последнее повлияло на подорожание в годовом выражении куриных окорочков и цен на яйца. Кроме того, произошло увеличение темпов прироста цен на говядину (за исключением бескостной) и говяжью печень.
 
Снижение посевов и урожайности сахарной свеклы привело к ускорению рост цен на сахар. Схожая динамика (и по тем же причинам) наблюдалась в сегменте подсолнечного масла. А неблагоприятная лососевая путина на Дальнем Востоке в этом году сказалась на сокращении поставок в край этих пород рыбы (и икры) и, как следствие, росте цен на нее.
 
В непродовольственном секторе годовой прирост цен увеличился в ноябре до 4,8% после 4,2% в октябре. Это связано не только с переносом в цены эффекта ослабления рубля, но и с влиянием пандемии.
 
Так, продолжила ускоряться стоимость новых легковых автомбилей, на что также повлияло снижение предложения из-за дефицита популярных моделей у автодилеров. Быстрее стали дорожать электробытовая и компьютерная техника, телевизоры, некоторые виды строительных материалов и мебели.
 
Продолжилось ускорение роста цен на мягкие игрушки, что объясняется реализацией отложенного спроса со стороны населения и стремлением продавцов компенсировать увеличение издержек за предыдущие месяцы. А ухудшение ситуации с пандемией, привело к увеличению темпов подорожания медицинских товаров.
 
Цены же на услуги, напротив, оказались весьма стабильны — темп их рост даже замедлился до 1,52% после 1,54% в октябре. Динамика цен в отдельных сегментах рынка услуг оставалась разнонаправленной. Третий месяц подряд продолжается усиление снижения цен на авиабилеты ввиду сохранения ограничений на зарубежные поездки и уменьшения востребованности транзита через Москву.
 
В связи с подъемом заболеваемости вырос спрос населения на некоторые виды медицинских услуг. Так, ускорился рост стоимости ультразвукового исследования брюшной полости, продолжилось увеличение темпов прироста цен на первичную консультацию врача.
 
По другим видам услуг ценовые изменения были менее существенны.
 
Цены в Красноярском крае стали расти быстрее 1
 
Добавим, что годовая инфляция в Сибирском федеральном округе ускорилась с 3,9% в октябре до 4,5% в ноябре, превысив общероссийский показатель (4,42%). По прогнозу Банка России, в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5–4,0% в 2021 году и останется вблизи 4% в дальнейшем.
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