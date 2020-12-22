«Норникель» обновляет парк горной техники

Заполярный филиал в 2021 году закупит 79 новых высокотехнологичных машин для разного вида горных работ. Стоимость современного оборудования – 5,1 миллиарда рублей.

В списке закупаемой техники — самоходные буровые установки, погрузочно-доставочные машины, шахтные автосамосвалы и вспомогательное оборудование. Новые машины получат все без исключения горнорудные подразделения Заполярного филиала. Наибольшее количество техники поступит на рудник «Комсомольский» — 27 машин, «Таймырский» получит 18 самоходок, «Октябрьский» — 14, «Скалистый» — 13 и «Маяк» — 7.

Среди новой техники специалисты особо отмечают универсальную установку для бурения восстающих выработок — Easer L фирмы «Эпирок» (Швеция), которая способна пробуривать наклонные скважины в любом направлении с минимальным диапазоном 90–60 от горизонтали. Диаметр пробуриваемых скважин составляет от 229 до 1 200 мм. Конструкция машины обеспечивает высокий уровень безопасности при проведении работ: перемещение буровых труб, cтабилизаторов и расширителя производится без участия оператора. Благодаря высокой точности метода механической выемки породы отклонение скважины может составить не более 1%. Машина оснащена колесным шасси и самостоятельно передвигается по шахте.

Ранее для подобных работ использовали специальный буровой станок на гусеничном ходу Atlas Copco Robbins. Однако на дальние расстояния его приходилось возить на буксире, а для работы укладывать специальный бетонный фундамент.

В первую очередь Easer L получат рудник «Комсомольский» и «Октябрьский».

Как отмечают в пресс-службе «Норникеля», все поступающее в Заполярный филиал самоходное горное оборудование изготовлено по техническим заданиям и спецификациям, которые сформированы инженерами филиала на основе опыта длительной эксплуатации подобного оборудования в реальных условиях горного производства. Техника произведена на заводах концернов «Атлас Копко» (ныне «Эпирок», Швеция), «Катерпиллар» (США), «Сандвик» (Швеция), «Нормет» (Финляндия) и других, что гарантирует их качество и надежность.

В 2020 г. горные подразделения получили 79 новых машин общей стоимостью 2,7 млрд руб. Всего на рудниках Заполярного филиала на сегодняшний день эксплуатируется более 555 единиц различного самоходного дизельного оборудования.