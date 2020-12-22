В красноярский аэропорт зашла еще одна авиакомпания

Полетные программы компании начнут реализовываться с января следующего года. Среди заявленных направлений Татарстан, три региона Сибири, Урал и Поволжье.

С начала января 2021 году из Красноярска начнет летать аввикомпания UVT-аеrо, об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Летать она будет по шести направления:

Красноярск-Казань — понедельник, четверг, пятница и воскресенье (2 раза в день), от 5 090 рублей;

Красноярск-Омск — вторник и воскресенье, от 7 343 рублей;

Красноярск-Барнаул — воскресенье, от 7 343 рублей;

Красноярск-Челябинск — вторник и пятница, от 5 730 рублей;

Красноярск-Волгоград — вторник, от 8 357 рублей;

Красноярск-Кемерово — четверг, от 5 320 рублей.

Все цены указаны в одну сторону и при условии приобретения на сайте авиакомпании.

На всех маршрутах будут летать канадские авиалайнеры Bombardier CRJ-200, максимальная вместимость пассажирского салона — 50 человек.

Открытие этих направлений усилит экономические, промышленные и культурно-туристические связи между Республикой Татарстан, Красноярским краем, Алтайским краем, Омской, Челябинской, Волгоградской и Кемеровской областями», — уверен коммерческий директор UVT-аеrо Станислав Козленко.

Для справки:

Авиакомпания UVT-аеrо была основана в 2015 году. Базируется она в аэропортах Бугульма и Казань.