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В красноярский аэропорт зашла еще одна авиакомпания

В красноярский аэропорт зашла еще одна авиакомпания
Иллюстрация: vk.com/kja.aero

Полетные программы компании начнут реализовываться с января следующего года. Среди заявленных направлений Татарстан, три региона Сибири, Урал и Поволжье.

#НОВОСТИ
С начала января 2021 году из Красноярска начнет летать аввикомпания UVT-аеrо, об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.
 
Летать она будет по шести направления:
  • Красноярск-Казань — понедельник, четверг, пятница и воскресенье (2 раза в день), от 5 090 рублей;
  • Красноярск-Омск — вторник и воскресенье, от 7 343 рублей;
  • Красноярск-Барнаул — воскресенье, от 7 343 рублей;
  • Красноярск-Челябинск — вторник и пятница, от 5 730 рублей;
  • Красноярск-Волгоград — вторник, от 8 357 рублей;
  • Красноярск-Кемерово — четверг, от 5 320 рублей.
Все цены указаны в одну сторону и при условии приобретения на сайте авиакомпании.
 
На всех маршрутах будут летать канадские авиалайнеры Bombardier CRJ-200, максимальная вместимость пассажирского салона — 50 человек.
Открытие этих направлений усилит экономические, промышленные и культурно-туристические связи между Республикой Татарстан, Красноярским краем, Алтайским краем, Омской, Челябинской, Волгоградской и Кемеровской областями», — уверен коммерческий директор UVT-аеrо Станислав Козленко.
Для справки:
 
Авиакомпания UVT-аеrо была основана в 2015 году. Базируется она в аэропортах Бугульма и Казань.
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