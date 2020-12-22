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Кредитные карты восстанавливают свои позиции в Красноярском крае

Кредитные карты восстанавливают свои позиции в Красноярском крае
Иллюстрация: pixabay.com

Выдача новых кредиток по-прежнему отстает от показателей прошлого года, но уже меньше, чем было ранее. В среднем же по стране эта разница более ощутима, нежели в регионе.

#НОВОСТИ
В ноябре 2020 года в Красноярском крае было выдано 20 660 новых кредитных карт, это на 12,7% меньше, чем в аналогичном месяце прошлого года, но на 6% больше, нежели месяцем ранее. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй.
 
По количеству выданных кредиток регион занимает первое место по Сибири и 10 по России. Самое же большое отставание от прошлогодних показателей отмечается в Иркутской области (по СФО) и в Московской области (по РФ) — 20,7% и 24,5% соответственно.
 
В целом по стране в ноябре 2020 года было выдано 0,8 млн новых кредиток, что на 17,1% меньше, чем в ноябре же 2019-го, но на 11% больше, чем в прошлом месяце. В целом же за 11 месяцев в РФ выдали 7,96 млн новых кредитных карт — это на 22,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
 
Кредитные карты восстанавливают свои позиции в Красноярском крае 1
 
Добавим также, что месяц назад разница между в 2020-м и 2019 годах (октябрь к октябрю) в Красноярском крае была на уровне 23%.
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