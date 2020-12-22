Александр Усс вошел в Государственный совет РФ

Новый закон о Государственном совете РФ был принят в ноябре 2020 года. Теперь его председатель — президент России — определился с составом этого органа.

Президент России Владимир Путин подписал указ о новом составе Государственного совета. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В ряду прочих в Госсовет вошли главы всех регионов страны. Среди них и губернатор Красноярского края Александр Усс.

Также из бывших красноярцев в нем оказались губернатор Алтайского края Виктор Томенко и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В Госсовет также вошли полномочные представители президента в федеральных округах, руководители парламентских партий, премьер Михаил Мишустин, спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, руководитель администрации президента Антон Вайно. Председателем является президент России.