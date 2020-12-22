Олег Гончеров, «КрасКом»: Вода придет без перебоев

Как «КрасКом» выполняет задачу бесперебойного водоснабжение миллионного города в завершающемся очень непростом году, рассказывает генеральный директор компании Олег Гончеров.

Год особых решений

Пандемия заставила вас скорректировать планы?

— Разумеется. Наша ремонтная программа была серьезно скорректирована с учетом этих форс-мажорных обстоятельств. В частности, по просьбе мэра Красноярска Сергея Еремина мы не стали летом останавливать городские водозаборы. Необходимо было обеспечить бесперебойное снабжение больниц, где проходили лечение больные Covid-19.

Нам очень серьезно помогли работы, которые «КрасКом» проделал за три предыдущих года. Благодаря им был создан «запас прочности», позволивший в этом году обойтись без остановки водозаборов. В следующем году, я надеюсь, все вернется к обычному порядку проведения ремонтной кампании.

Тем не менее зиму в Сибири отменить нельзя, так же, как и подготовку к ней. Изношенные трубы водоснабжения и канализации необходимо ремонтировать, а неисправную запорную арматуру менять. Там, где для этого необходимо было отключить холодную воду, мы делали это точечно —

по несколько домов.

Насколько мне известно, были сложности и с восстановлением благоустройства?

— Действительно, в целом «КрасКом» с начала этого года восстановил 65 тыс. кв. м асфальтового и газонного покрытия. Однако порядка 70 % работ выполнил специализированный участок «КрасКома», и только 30 % — подрядная дорожная организация.

Надо понимать, что специалисты «КрасКома» восстанавливали только газоны и гравийные проезды. Эти работы были выполнены в 254 дворах, благоустройство которых было нарушено в 2019–2020 гг. во время ремонтов сетей.

Задачи подрядной организации были более сложными — асфальтирование проезжей части, укладка брусчатки на пешеходных дорожках, восстановление малых архитектурных форм. Несмотря на то что весна в этом году позволила начать работы раньше обычного, подрядчики смогли выполнить работы только на 113 объектах. При этом на некоторых из них восстановление асфальтового покрытия продолжалось до середины ноября.

Причина — нехватка рабочей силы, возникшая в связи с закрытием границ и невозможностью привлечь сезонных рабочих из ближнего зарубежья. Это объективный фактор, с которым столкнулся не только Красноярск, но и все без преувеличения российские регионы.\

900 миллионов в сети

Если подвести итоги ремонтной кампании, удалось ли сделать все необходимое, чтобы без проблем пройти зимний период?

— В 2020 году мы вложили в инфраструктуру Красноярска более 900 млн рублей. В том числе около 340 млн — это капитальный ремонт, а 566 млн — инвестиции предприятия в систему жизнеобеспечения города. Все запланированные работы выполнены.

Я говорю о системе жизнеобеспечения в целом, поскольку кроме водопроводных и канализационных сетей у нас есть объекты теплоснабжения и электрические сети. В текущем году «КрасКом» капитально отремонтировал 13155 погонных метров инженерных коммуникаций холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. Результат, достойный любого «нормального» года.

Капитально отремонтированы, в частности, участки магистральных трубопроводов диаметром от 300 мм до 500 мм на улицах Маерчака, Щорса, Семафорной, Ключевской, Парашютной, в Медицинском переулке.

3197 м аварийных трубопроводов малого диаметра были заменены с применением технологии бестраншейного горизонтально направленного бурения. Эта перспективная технология позволяет просто и быстро протягивать под землей трубы на расстояние до 5 км, без масштабных земляных работ и при минимальных затратах на восстановление благоустройства.

Вы упомянули о полумиллиардной инвестиционной программе. О каких объектах идет речь?

— В рамках инвестпрограммы мы решаем вопросы подключения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения новых объектов жилья и соцкультбыта.

На 2020 год застройщики Красноярска подали заявки на подключение более 570 тыс. кв. м строящегося жилья. Из объектов соцкультбыта в этом году сдаются пять детских садов и одна общеобразовательная школа.

Если говорить о конкретных объектах, то в этом году были подведены коммуникации к строящимся домам на улицах Березина, Матросова, Взлетной и в микрорайоне «Тихие зори». В районе улицы Елены Стасовой буквально на глазах возникает новый экологичный микрорайон, которому требуется инженерное обеспечение. Для водоснабжения строящихся жилых комплексов будут проложены 1,5 тыс. м магистрального водопровода диаметром 400 мм.

Для стабильного приема возрастающего потока сточной воды от новых домов ЖК «Рябиновый сад» и «Лесной массив» «КрасКом» выполнит реконструкцию основного канализационного коллектора на улице Стасовой.

Здесь также уже проложены трубопроводы к детскому саду, который строится по заказу Управления капитального строительства городской администрации. Обеспечен необходимой инженерной инфраструктурой и еще один детсад в Октябрьском районе — в развивающемся микрорайоне Бугач.

В других районах города коммунальные ресурсы подключены к детским садам на улице Мате Залки, 11а и на улице Волгоградской, 2а. До конца года будут построены сети к детсаду № 1 в микрорайоне «Слобода Весны».

Важнейшим социальным объектом года стала строящаяся в рамках нацпроекта «Образование» школа в микрорайоне Пашенный. Чтобы строители смогли сдать образовательное учреждение до 31 декабря 2020 года, «КрасКом» до начала отопительного сезона подключил сети водоснабжения и канализации.

Кстати, и здесь трубы прокладывались методом горизонтально направленного бурения. Поскольку в микрорайоне Пашенный высокий уровень грунтовых вод, для водопровода и канализации использованы современные, устойчивые к коррозии полиэтиленовые трубы. Гарантия производителя — 50 лет безаварийной службы.

Второстепенных объектов нет

Помимо воды вы подаете в дома красноярцев еще и тепло. Как начался для «КрасКома» новый отопительный сезон?

— В прошлом году мы закрыли две угольные котельные в Зеленой Роще, дававшие в совокупности 80 % общей мощности всех теплоисточников «КрасКома». Постепенный вывод из эксплуатации неэффективных устаревших теплоисточников предусмотрен актуализированной схемой теплоснабжения Красноярска до 2033 года.

После закрытия этих котельных на обслуживании «КрасКома» остались семь небольших источников тепла, построенных в послевоенные годы в подвалах школ и жилых домов в Лалетино и Покровке. Пока в этих поселках нет централизованных тепловых сетей. В перспективе и эти кочегарки также будут закрыты, а потребителей обеспечат теплом и горячей водой красноярские ТЭЦ Сибирской генерирующей компании.

Но это, конечно, не означает, что мы относимся к подготовке к отопительному сезону спустя рукава. Пока теплоисточники работают, они обязаны бесперебойно подавать тепло потребителям. Кроме того, на нашем обслуживании находятся муниципальные тепловые сети, которые также требуют большого внимания.

Всего на обслуживания «КрасКома» находятся 264 км тепловых сетей, 42 центральных тепловых пункта и 7 малых котельных городской системы теплоснабжения Красноярска.

В этом году для повышения качества теплоснабжения в домах, получающих энергоресурс по муниципальным теплотрассам, «КрасКом» заменил более 2 тыс. погонных метров аварийных участков тепловых сетей.

На малых теплоисточниках в старой Покровке и электрокотельной в поселке Лалетино заменили обмуровку водогрейных котлов, установили новые задвижки на трубопроводах, отремонтировали насосное и другое теплоэнергетическое оборудование.

Таким образом, к любым погодным сюрпризам мы готовы.

Как вы в целом оцениваете уходящий год?

— Еще раз подчеркну, что форс-мажорные обстоятельства потребовали особых решений. Но в целом коллектив предприятия работал стабильно, понимая все возложенные на него задачи и трудности момента. А накопленный за предыдущие годы запас прочности дал нам определенную свободу маневра. Надеюсь, что следующий год пройдет в штатном режиме.

Владимир Петров