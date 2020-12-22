Маргарита Филиппова пополнила арсенал своих бизнесов с помощью бистро

Открылась закусочная в одном из офисных центров Красноярска. Это пятый проект в копилке предпринимательницы, чуть больше года назад покинувшей региональный страховой рынок.

Красноярская предпринимательница Маргарита Филиппова открыла в городе бистро. Об этом она написала на своей странице в соцсетях.

По ее словам, на воплощение проекта ушло два месяца.

За это время мы сумели произвести полный апгрейд и ремонт помещения, определить формат и меню заведения, приобрести торговое и производственное оборудование, стильно декорировать залы бистро», — пишет она.

Называется заведение «Маяк». Работать оно будет в офисном центре «Брянский», что на улице Брянской, 140 — неподалеку от еще одного проекта Филипповой, автотехцентра «Маяк Надежды». Помимо этого в ее арсенале отель «Снежная сова», медцентр «Надежда и бренд общепита «Бубо Бубо».

Напомним, что до октября 2019 года Маргарита Филиппова владела красноярской страховой компанией «Надежда», активы которой теперь принадлежат компаниям РЕСО (в части ОМС) и «АльфаСтрахование».