Мошенники шантажируют красноярских бизнесменов именем Роспотребнадзора
Краевой Роспотребнадзор предупредил красноярцев об активизировавшихся мошенниках.
Аферисты звонят бизнесменам и от имени руководителя Роспотребнадзора или других сотрудников сообщают о готовящихся проверках, — сообщают в ведомстве. За положительный результат инспекции они требуют деньги или подарки.
Краевой Роспотребнадзор призывает сообщать о таких звонках правоохранителям.
От должностных лиц Управления Роспотребнадзора не могут поступать предложения подобного характера, а также иные предложения, связанные со сбором финансовых средств», — подчеркивают в пресс-службе.