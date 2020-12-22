Мошенники шантажируют красноярских бизнесменов именем Роспотребнадзора

Краевой Роспотребнадзор предупредил красноярцев об активизировавшихся мошенниках.

Аферисты звонят бизнесменам и от имени руководителя Роспотребнадзора или других сотрудников сообщают о готовящихся проверках, — сообщают в ведомстве. За положительный результат инспекции они требуют деньги или подарки.

Краевой Роспотребнадзор призывает сообщать о таких звонках правоохранителям.