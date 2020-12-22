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Мошенники шантажируют красноярских бизнесменов именем Роспотребнадзора

Мошенники шантажируют красноярских бизнесменов именем Роспотребнадзора
Иллюстрация: cont.ws

Краевой Роспотребнадзор предупредил красноярцев об активизировавшихся мошенниках.

#НОВОСТИ

Аферисты звонят бизнесменам и от имени руководителя Роспотребнадзора или других сотрудников сообщают о готовящихся проверках, — сообщают в ведомстве. За положительный результат инспекции они требуют деньги или подарки.

Краевой Роспотребнадзор призывает сообщать о таких звонках правоохранителям.

От должностных лиц Управления Роспотребнадзора не могут поступать предложения подобного характера, а также иные предложения, связанные со сбором финансовых средств», — подчеркивают в пресс-службе.

 

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