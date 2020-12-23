Что читать? 10 главных книг декабря с Марией Райдер

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Марина Майорова

Сценарии конфликтов: как без нервов улаживать споры и проблемы на работе и в жизни

Конфликт может стать мощным двигателем развития отношений и перевода их на новый уровень доверия, понимания и принятия, а может разрушить хрупкий мост коммуникации. Не все понимают, что процесс развития конфликта — на 100% управляем и зависит от поведения вовлеченных в него участников. Автор книги рассказывает, что следует воспринимать конфликт как сценарий, в котором есть действующие лица и сюжет. Используя авторскую методику, вы научитесь управлять конфликтами и создавать свои сценарии отношений. Методика автора подтверждена практикой из сотни благополучно разрешенных кейсов в личностном, семейном и организационном консультировании.

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Дарья Сунцова

Никогда не сдавайся: антикризисные стратегии российских предпринимателей

Сильные управленческие решения и новые бизнес-модели порой возникают во время кризисов. Резкие социальные изменения, дестабилизация экономики, сложная политическая обстановка или природные катаклизмы либо побуждают бизнес внедрять инновации и трансформироваться, либо ведут к банкротству. Руководитель Национальной премии «Бизнес-Успех» Дарья Сунцова изучила около 80 000 реальных историй малого и среднего бизнеса России. В ее книге 12 российских предпринимателей рассказывают о том, как преодолевали кризис: из первых рук вы узнаете о трудностях, с которыми им пришлось столкнуться, инструментах и стратегиях, которые позволили выстоять и стать сильнее. Герои этой книги рассказывают очень разные истории, но сходятся в одном: этот кризис — не последний. Более того, кризисы — это норма, их невозможно избежать, но можно научиться использовать, чтобы привести бизнес к успеху.

Катерина Ленгольд

Agile life: как вывести жизнь на новую орбиту, используя методы agile-планирования, нейрофизиологию и самокоучинг

Перед вами новая книга Катерины Ленгольд, автора бестселлера «Просто космос». Это уникальное практическое пособие по выстраиванию системы личной продуктивности основано на революционной авторской концепции agile life, у которой уже более 200 000 последователей по всему миру. Метод agile life предполагает поэтапное движение к целям без насилия над собой и основан на новейших исследованиях в области нейрофизиологии, методах самокоучинга и использовании цикличных agile-спринтов. В нем заложена идея, что любого рода деятельность должна представлять собой регулярные циклы, состоящие из четырех элементов: Plan (планирование), Execute (реализация), Analyze (анализ) и Recharge (восстановление). Каждому элементу цикла посвящен раздел книги. Книга является отличным инструментом самокоучинга, включает десятки практических упражнений, пошаговый план действий и мотивационный пинок для старта движения к продуктивной и сбалансированной жизни.

Стивен Пинкер

Лучшее в нас: почему насилия в мире стало меньше

Сталкиваясь с бесконечным потоком новостей о войнах, преступности и терроризме, нетрудно поверить, что мы живем в самый страшный период в истории человечества. В прошлом войны, рабство, детоубийство, жестокое обращение с детьми, убийства, погромы, калечащие наказания, кровопролитные столкновения и проявления геноцида были обычным делом. Но в нашей с вами действительности Пинкер показывает (в том числе с помощью сотни с лишним графиков и карт), что все эти виды насилия значительно сократились и повсеместно все больше осуждаются обществом. Как это произошло? В этой революционной работе Пинкер исследует глубины человеческой природы и, сочетая историю с психологией, рисует удивительную картину мира, который все чаще отказывается от насилия. Автор помогает понять наши запутанные мотивы — внутренних демонов, которые склоняют нас к насилию, и добрых ангелов, указывающих противоположный путь, — а также проследить, как изменение условий жизни помогло нашим добрым ангелам взять верх.

Дэн Кеннеди

Жесткий менеджмент: заставьте людей работать на результат

С подчиненными нужно твердо выдерживать курс. Здесь нет места никакой жалости. Никто не будет относиться к вашему бизнесу, как вы, и никто не будет столько в него вкладывать: если дело пойдет прахом, наемные работники пойдут и найдут новое место, но вы-то здесь на крючке. Конечно, в чем-то можно дать послабление, но тем, и только тем, кто этого стоит. Без конца опаздывающий, некомпетентный, попросту нечестный и недобросовестный сотрудник милости не заслуживает. От такого нужно избавляться в пожарном порядке, как от раковой опухоли. Думаете, что сможете перевоспитать людей? Замотивировать? Нет. Но вы можете создать четкие правила, твердо следуя которым заработаете гораздо больше, чем надеялись, и выстроите стабильный бизнес.

Алексей Казакевич

E-commerce: как завоевать клиента и не потерять деньги

Общий принцип заработка в интернете слабо отличается от принципов заработка в реальном мире: мы что-то кому-то продаем. Алексей Казакевич, эксперт по диджитализации бизнеса, рассказывает, как сделать интернет-магазин более эффективным и прибыльным, а жизнь покупателей — лучше. Далеко не каждое взаимодействие с интернет-магазинами оставляет у клиента приятные воспоминания. Цель книги — показать, почему это происходит и как такого не допустить. Если у вас уже есть клиенты или вы только строите наполеоновские планы по их привлечению, если хотите сделать себе информационный сайт, интернет-магазин или маркетплейс — эта книга будет вам полезна.

Ирина Якутенко

Вирус, который сломал планету: почему SARS-CoV-2 такой особенный и что нам с ним делать

Коронавирус появился неожиданным подарком под новый 2020 год и за несколько месяцев мир превратился в сериал-катастрофу. Невероятными усилиями государства остановили распространение вируса, но уже осенью эпидемия вновь стала набирать обороты. Что мы знаем о SARS-CoV-2, почему он убивает одних и бессимптомно проходит у других, безопасна ли вакцина и когда будет найдено лекарство, как мы лечим COVID-19 без него, можно ли бороться с патогеном, не закрывая планету, — книга отвечает на эти и многие другие вопросы. Хотя пандемия еще не закончилась, и мы все время получаем новые данные о вирусе, изложенные в тексте фундаментальные основы уже не поменяются: они служат каркасом, на который читатель сможет нанизывать новые знания.

Антонио Ньето-Родригез

Цель как проект: как успешно решать любые задачи с помощью проектного подхода

Из-за неправильного управления проектами организации по всему миру в сумме теряют примерно $1 млн каждые 20 секунд ― такие данные приводит Институт управления проектами в своем исследовании 2018 г. Лишь немногим удается реализовывать проекты в срок, достигать поставленных целей и при этом оставаться в рамках бюджета. Антонио Ньето-Родригес, мировой эксперт в области проджект-менеджмента, изучил сотни успешных и провальных проектов в различных сферах и разработал простой в использовании инструмент ― шаблон проекта, который можно применять как для личных и профессиональных целей, так и в любой организации государственного или частного сектора, независимо от отрасли. В своей книге Ньето-Родригес дает подробное руководство по реализации любой задачи с помощью шаблона проекта и на конкретных примерах разбирает основные аспекты своей модели, влияющие на успех. Применение шаблона проекта позволит руководителям эффективно управлять проектами, а компаниям ― процветать.

Ник Пилинг

Искусство переговоров: что лучшие переговорщики знают, делают и говорят

Вообразите, что в любой ситуации на работе или в частной жизни вы способны искусно и творчески вести переговоры, точно зная, какую выбрать стратегию и тактику, и, что еще важнее, добиваясь того, чего хотели, и даже немного большего. Эта книга предоставит вам все, что нужно для того, чтобы стать блестящим переговорщиком. Автор тщательно, с множеством примеров анализирует основные этапы переговоров: подготовка, вступление в контакт, торг, заключение соглашения и обеспечение его соблюдения. Рассматривает правильные и неправильные подходы к ведению переговоров, приводит много инсайдерских советов, помогая вам добиться желаемого результата с наименьшим напряжением. Книга содержит примеры сценариев переговоров, часто встречающихся в повседневной жизни: о покупке или продаже дома, автомобиля, бытовой техники, приемке строительных или ремонтных работ, проводимых в вашем доме, и получении других услуг. Успехи в переговорах — ключ к благополучию и процветанию.

Эндрю Берджесс

Искусственный интеллект — для вашего бизнеса: руководство по оценке и применению

Сначала роботы лишат нас рабочих мест, а затем поработят весь мир. Если вам нравятся подобные апокалиптические теории о всемогущем искусственном разуме, то эта книга точно не для вас. А вот если вы хотите разобраться, как использовать искусственный интеллект (ИИ) в своем бизнесе, чтобы сделать его более конкурентоспособным, инновационным и ориентированным на будущее, то вы, несомненно, на верном пути. Так что же на самом деле умеет ИИ? Как и при каких условиях он будет способствовать росту бизнеса? С чего вообще следует начинать? Цель этой книги — дать максимум информации об искусственном интеллекте, не отвлекаясь на сложные технологические подробности и терминологию. Признанный международным бизнес-сообществом консультант по ИИ Эндрю Берджесс призывает руководителей не слишком доверять рекламе, не завышать ожидания, связанные с применением ИИ, и не впадать в крайности от эйфории до паники. Вместо этого он предлагает прагматичный и лишенный хайпа подход к описанию искусственного интеллекта. В основе книги лежит разработанная автором структура, которая рассматривает восемь основных практических функций ИИ, например распознавание образов, обработку естественного языка и прогнозирование трендов. Особенности применения и реальные возможности каждой функции подробно рассмотрены на реальных примерах.

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