Стомиллиардный рубеж Богучанской ГЭС

В преддверии Дня энергетика Богучанская ГЭС выработала 100-миллиардный киловатт-час электроэнергии с момента ввода станции в эксплуатацию в 2012 году.

Это знаковая отметка в развитии масштабного энергопроекта.

Непростой год, сопряженный и с экономическими, и с эпидемиологическими вызовами, стал для гидростанции временем ускорения и выхода на глобальные показатели эффективности. Так, с начала 2020 года Богучанская ГЭС произвела 16,3 млрд кВт·ч, что на 197 млн кВт·ч больше, чем за весь 2019 год.

— Символический рубеж в 100 млрд кВт·ч электроэнергии Богучанская ГЭС достигла за восемь лет работы, в год 100-летия плана ГОЭЛРО и в канун профессионального праздника. За время, прошедшее после пуска первых агрегатов, успешно завершены все монтажные и строительные работы, заполнено водохранилище, введена в строй схема выдачи мощности. Но самое главное — — Символический рубеж в 100 млрд кВт·ч электроэнергии Богучанская ГЭС достигла за восемь лет работы, в год 100-летия плана ГОЭЛРО и в канун профессионального праздника. За время, прошедшее после пуска первых агрегатов, успешно завершены все монтажные и строительные работы, заполнено водохранилище, введена в строй схема выдачи мощности. Но самое главное —

сформирован сильный, высокопрофессиональный коллектив, который вывел станцию в лидеры энергетики Красноярского края. Сегодня Богучанская ГЭС не только производит треть всей потреб-ляемой энергии, но и входит в десятку крупнейших налогоплательщиков регионального бюджета, — отмечает генеральный директор Богучанской ГЭС Всеволод Демченко.

Вода благоволила

Производительность станции в 2020 году заметно выросла. Каким образом повлияла на работу Богучанской ГЭС гидрологическая обстановка?

— В первую очередь сказался спрос со стороны потребителей, в том числе Богучанского алюминиевого завода. Но и гидрологическая обстановка для Богучанской ГЭС, как и для других станций Ангарского каскада, складывалась благоприятно. В конце февраля — начале марта и в начале декабря расходы гидростанции были максимальными за всю историю и составили 3600 кубометров в секунду. В начале декабря была достигнута максимальная суточная выработка — 54,723 млн кВт·ч, и максимальная среднесуточная мощность станции за все время эксплуатации — 2280,1 МВт. В декабре продолжительность работы в режиме расходов 3600 кубометров в секунду будет зависеть от сроков ледостава на Енисее и указаний Енисейского БВУ и ОДУ Сибири, которые регламентируют работу станции. Увеличивая расходы, Богучанская ГЭС принимает участие в решении общей для всех станций Ангарского каскада задачи — регулирование уровня водохранилищ и предотвращение негативных явлений в период ледостава.

На вашей станции лежит ответственность за продолжительность и, если так можно сказать, качество навигации на Ангаре. Как она прошла в этом году?

— В 2020 году, как и всегда, Богучанская ГЭС выполнила все требования навигационного периода, прошедшего в комфортных для речного транспорта условиях. По информации Енисейского речного пароходства, с начала июня по октябрь 2020 года по Ангаре было перевезено около 100 тыс. тонн грузов. В основном суда доставляли уголь, магнезит и нефтепродукты. В навигации использовались буксиры-толкачи проекта Р-14, теплоходы серии «Ангара» и несамоходные баржи грузоподъемностью 1000–1500 тонн. Гарантированные габариты судового хода на Ангаре были выдержаны.

План надежности

Главным событием года во всем мире стала пандемия. Насколько сильно режим изоляции отразился на объемах запланированных ремонтных работ?

— Накануне рекорда суточной выработки и достижения 100-миллиардного киловатт-часа, завершив все ремонтные и диагностические работы, мы поставили под нагрузку гидроагрегат № 5 номинальной мощностью 333 МВт. Работы проводились согласно утвержденному графику ремонтов основного оборудования, требованиям нормативной документации и заводов-изготовителей. Агрегат был выведен в ремонт в августе, работы продолжались 120 суток. Их выполняли ремонтный персонал Богучанской ГЭС и представители заводов-изготовителей основного оборудования, соблюдая все противоэпидемические требования: масочный режим, дистанцию в рабочее время и в обеденные перерывы, максимально часто проводили обработку рук и всех поверхностей.

В течение ремонтного периода проведена оценка состояния стальной облицовки турбинного напорного водовода, расположенного в станционной части бетонной гравитационной плотины. По сути, состоялся очень объемный технический осмотр одного из элементов гидроагрегата: диаметр водовода составляет 10 метров, а длина — около 100 метров, так что работа проделана большая.

После завершения капитального ремонта гидроагрегат был поставлен под нагрузку для проведения приемо-сдаточных испытаний в течение 48 часов.

В целом в течение 2020 года на Богучанской ГЭС были выполнены все запланированные ремонтные работы. До конца декабря выведем в ремонт агрегат № 6.

Как вы оцениваете готовность гидростанции к проверке морозами? В этом сезоне обещают суровую зиму.

— Готовность Богучанской ГЭС к зиме и связанными с этим периодом нагрузками подтвердило Министерство энергетики РФ. В начале ноября мы, как и другие электростанции Красноярского края, получили паспорт готовности. Документ подтверждает выполнение гидростанцией необходимых мероприятий для надежной работы, квалификацию персонала и готовность основного оборудования. В ходе подготовки к зимнему сезону мы сформировали запас оборудования и необходимых материалов для выполнения аварийно-восстановительных работ, провели тренировки персонала и подтвердили готовность к работе в любых условиях.

Подчеркну: решение о готовности субъекта электроэнергетики принимается на федеральном уровне Министерством энергетики РФ на основании значения «индекса готовности», который рассчитывается по методике, единой для всех электростанций. Это говорит о том, что у руководства энергетической системы России нет никаких сомнений в том, что Богучанская ГЭС отработает зиму с высокой производительностью и без сбоев.

В режиме отдачи

Итоги года подводят, делая друг другу подарки. Каким будет вклад Богучанской ГЭС в бюджет региона и территории?

— Общие финансовые итоги 2020 года будут подведены в январе, но уже понятно, что впервые в своей истории Богучанская ГЭС преодолеет рубеж в 17 млрд кВт·ч годовой выработки, а следовательно, увеличит и выплату налогов. За первые три квартала АО «Богучанская ГЭС» выплатила 5 млрд 282 млн рублей, что на 95 млн рублей больше, чем за аналогичный период 2020 го-да. Федеральный бюджет получил 3 млрд 190 млн рублей (в 2019 году — 3,02 млрд), в том числе 425,8 млн рублей в виде платы за пользование водными объектами (в 2019 году — 296,5 млн). Бюджет Красноярского края получил 2 млрд 78 млн рублей.

Ко Дню энергетика Богучанская ГЭС подошла с еще одной победой, привезенной с Российского международного энергетического форума. Что это за награда?

— Опыт Богучанской ГЭС в развитии системы дополнительного образования, проф-ориентации школьников и формировании кадров для энергетики был представлен участникам Российского международного энергетического форума на конференции «Роль кадровой и социальной политики компаний в развитии энергетического и нефтегазового комплекса России». На форуме были вручены награды победителям конкурса на лучшую социально ориентированную компанию в энергетике в 2020 году, проходящего ежегодно при поддержке Министерства энергетики РФ. АО «Богучанская ГЭС» было признано лучшим в номинации «Молодежная политика. Компании численностью до 1 тысячи человек». В конкурсе приняли участие 67 компаний энергетической отрасли, определены победители в 11 номинациях, выделены 16 лучших проектов российских компаний.

Строительство Богучанской ГЭС существенно изменило требования к системе подготовки кадров в Кежемском районе — станции нужны высококвалифицированные специалисты на всех уровнях, от рабочего до директора. Подготовка таких кадров должна быть системной, и чем раньше школьники определяются с выбором будущей профессии, тем лучше. Первые представители поколения Z, то есть молодые люди, родившиеся в XXI веке, сейчас уже заканчивают вузы и через год-другой придут в трудовые коллективы. Мы гордимся тем, что наши образовательные и развивающие программы, в первую очередь энергоклассы ПАО «РусГидро», дали дополнительные знания нескольким десяткам выпускников, которые станут хорошими специалистами.