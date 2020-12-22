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Стомиллиардный рубеж Богучанской ГЭС

Стомиллиардный рубеж Богучанской ГЭС
Иллюстрация: БоГЭС

В преддверии Дня энергетика Богучанская ГЭС выработала 100-миллиардный киловатт-час электроэнергии с момента ввода станции в эксплуатацию в 2012 году.

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
Это знаковая отметка в развитии масштабного энергопроекта.
 
Непростой год, сопряженный и с экономическими, и с эпидемиологическими вызовами, стал для гидростанции временем ускорения и выхода на глобальные показатели эффективности. Так, с начала 2020 года Богучанская ГЭС произвела 16,3 млрд кВт·ч, что на 197 млн кВт·ч больше, чем за весь 2019 год.
 
Стомиллиардный рубеж Богучанской ГЭС 1— Символический рубеж в 100 млрд кВт·ч электроэнергии Богучанская ГЭС достигла за восемь лет работы, в год 100-летия плана ГОЭЛРО и в канун профессионального праздника. За время, прошедшее после пуска первых агрегатов, успешно завершены все монтажные и строительные работы, заполнено водохранилище, введена в строй схема выдачи мощности. Но самое главное — 
сформирован сильный, высокопрофессиональный коллектив, который вывел станцию в лидеры энергетики Красноярского края. Сегодня Богучанская ГЭС не только производит треть всей потреб-ляемой энергии, но и входит в десятку крупнейших налогоплательщиков регионального бюджета, — отмечает генеральный директор Богучанской ГЭС Всеволод Демченко.
 

Вода благоволила

Производительность станции в 2020 году заметно выросла. Каким образом повлияла на работу Богучанской ГЭС гидрологическая обстановка?
— В первую очередь сказался спрос со стороны потребителей, в том числе Богучанского алюминиевого завода. Но и гидрологическая обстановка для Богучанской ГЭС, как и для других станций Ангарского каскада, складывалась благоприятно. В конце февраля — начале марта и в начале декабря расходы гидростанции были максимальными за всю историю и составили 3600 кубометров в секунду. В начале декабря была достигнута максимальная суточная выработка — 54,723 млн кВт·ч, и максимальная среднесуточная мощность станции за все время эксплуатации — 2280,1 МВт. В декабре продолжительность работы в режиме расходов 3600 кубометров в секунду будет зависеть от сроков ледостава на Енисее и указаний Енисейского БВУ и ОДУ Сибири, которые регламентируют работу станции. Увеличивая расходы, Богучанская ГЭС принимает участие в решении общей для всех станций Ангарского каскада задачи — регулирование уровня водохранилищ и предотвращение негативных явлений в период ледостава.
 
На вашей станции лежит ответственность за продолжительность и, если так можно сказать, качество навигации на Ангаре. Как она прошла в этом году?
— В 2020 году, как и всегда, Богучанская ГЭС выполнила все требования навигационного периода, прошедшего в комфортных для речного транспорта условиях. По информации Енисейского речного пароходства, с начала июня по октябрь 2020 года по Ангаре было перевезено около 100 тыс. тонн грузов. В основном суда доставляли уголь, магнезит и нефтепродукты. В навигации использовались буксиры-толкачи проекта Р-14, теплоходы серии «Ангара» и несамоходные баржи грузоподъемностью 1000–1500 тонн. Гарантированные габариты судового хода на Ангаре были выдержаны.
 
Стомиллиардный рубеж Богучанской ГЭС 2
 

План надежности

Главным событием года во всем мире стала пандемия. Насколько сильно режим изоляции отразился на объемах запланированных ремонтных работ?
— Накануне рекорда суточной выработки и достижения 100-миллиардного киловатт-часа, завершив все ремонтные и диагностические работы, мы поставили под нагрузку гидроагрегат № 5 номинальной мощностью 333 МВт. Работы проводились согласно утвержденному графику ремонтов основного оборудования, требованиям нормативной документации и заводов-изготовителей. Агрегат был выведен в ремонт в августе, работы продолжались 120 суток. Их выполняли ремонтный персонал Богучанской ГЭС и представители заводов-изготовителей основного оборудования, соблюдая все противоэпидемические требования: масочный режим, дистанцию в рабочее время и в обеденные перерывы, максимально часто проводили обработку рук и всех поверхностей.
 
В течение ремонтного периода проведена оценка состояния стальной облицовки турбинного напорного водовода, расположенного в станционной части бетонной гравитационной плотины. По сути, состоялся очень объемный технический осмотр одного из элементов гидроагрегата: диаметр водовода составляет 10 метров, а длина — около 100 метров, так что работа проделана большая. 
После завершения капитального ремонта гидроагрегат был поставлен под нагрузку для проведения приемо-сдаточных испытаний в течение 48 часов.
 
В целом в течение 2020 года на Богучанской ГЭС были выполнены все запланированные ремонтные работы. До конца декабря выведем в ремонт агрегат № 6.
 
Как вы оцениваете готовность гидростанции к проверке морозами? В этом сезоне обещают суровую зиму.
— Готовность Богучанской ГЭС к зиме и связанными с этим периодом нагрузками подтвердило Министерство энергетики РФ. В начале ноября мы, как и другие электростанции Красноярского края, получили паспорт готовности. Документ подтверждает выполнение гидростанцией необходимых мероприятий для надежной работы, квалификацию персонала и готовность основного оборудования. В ходе подготовки к зимнему сезону мы сформировали запас оборудования и необходимых материалов для выполнения аварийно-восстановительных работ, провели тренировки персонала и подтвердили готовность к работе в любых условиях.
 
Подчеркну: решение о готовности субъекта электроэнергетики принимается на федеральном уровне Министерством энергетики РФ на основании значения «индекса готовности», который рассчитывается по методике, единой для всех электростанций. Это говорит о том, что у руководства энергетической системы России нет никаких сомнений в том, что Богучанская ГЭС отработает зиму с высокой производительностью и без сбоев.
 

В режиме отдачи

Итоги года подводят, делая друг другу подарки. Каким будет вклад Богучанской ГЭС в бюджет региона и территории?
— Общие финансовые итоги 2020 года будут подведены в январе, но уже понятно, что впервые в своей истории Богучанская ГЭС преодолеет рубеж в 17 млрд кВт·ч годовой выработки, а следовательно, увеличит и выплату налогов. За первые три квартала АО «Богучанская ГЭС» выплатила 5 млрд 282 млн рублей, что на 95 млн рублей больше, чем за аналогичный период 2020 го-да. Федеральный бюджет получил 3 млрд 190 млн рублей (в 2019 году — 3,02 млрд), в том числе 425,8 млн рублей в виде платы за пользование водными объектами (в 2019 году — 296,5 млн). Бюджет Красноярского края получил 2 млрд 78 млн рублей.
 
Ко Дню энергетика Богучанская ГЭС подошла с еще одной победой, привезенной с Российского международного энергетического форума. Что это за награда? 
— Опыт Богучанской ГЭС в развитии системы дополнительного образования, проф-ориентации школьников и формировании кадров для энергетики был представлен участникам Российского международного энергетического форума на конференции «Роль кадровой и социальной политики компаний в развитии энергетического и нефтегазового комплекса России». На форуме были вручены награды победителям конкурса на лучшую социально ориентированную компанию в энергетике в 2020 году, проходящего ежегодно при поддержке Министерства энергетики РФ. АО «Богучанская ГЭС» было признано лучшим в номинации «Молодежная политика. Компании численностью до 1 тысячи человек». В конкурсе приняли участие 67 компаний энергетической отрасли, определены победители в 11 номинациях, выделены 16 лучших проектов российских компаний.
 
Строительство Богучанской ГЭС существенно изменило требования к системе подготовки кадров в Кежемском районе — станции нужны высококвалифицированные специалисты на всех уровнях, от рабочего до директора. Подготовка таких кадров должна быть системной, и чем раньше школьники определяются с выбором будущей профессии, тем лучше. Первые представители поколения Z, то есть молодые люди, родившиеся в XXI веке, сейчас уже заканчивают вузы и через год-другой придут в трудовые коллективы. Мы гордимся тем, что наши образовательные и развивающие программы, в первую очередь энергоклассы ПАО «РусГидро», дали дополнительные знания нескольким десяткам выпускников, которые станут хорошими специалистами.
 
Стомиллиардный рубеж Богучанской ГЭС 3
 
 
 
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