Лариса Зелькова, «Норникель»: Забота о здоровье сотрудников – важная ценность

Какие уроки пандемии выучила компания, каковы перспективы развития медицины в городах присутствия «Норникеля», как соблюдается баланс живой и виртуальной работы и чего ждать от наступающего 2021 года.

Лариса Зелькова, старший вице-президент «Норникеля»

Блоги DK.ru

«Норникель» стал одной из компаний, которые не просто справились с вызовами пандемии, но и получили позитивные результаты в самых неожиданных сферах. В первую очередь, мы смогли оперативно отладить IT-системы, и сегодня большинство управленческого персонала может работать удаленно. Это очень важное достижение для развития управленческих инструментов и оптимизации бизнес-процессов. Стоить учесть, что «Норникель» не является IT-компанией и, наверное, никогда ею не станет. Мы опираемся все же на личное взаимодействие и командную работу. Переход на удаленку – вынужденная мера, необходимая для того, чтобы снизить риски распространения инфекции. Этой цели мы достигли, но все время работать в таком режиме мы не сможем. Хотя есть подразделения, которые могут трудиться в удаленном или смешанном режиме работы постоянно. Мы подумаем, как можно использовать полученный опыт для оптимизации работы, например, Общего центра обслуживания или отдельных подразделений в Москве.

Забота о наших сотрудниках, здоровье близких – важная для нас ценность. Компания сделала все, чтобы обезопасить сотрудников на производственных площадках и максимально снизить риск для здоровья тех, кто работает в офисах. Мы обеспечили регулярный медицинский контроль, средства индивидуальной защиты, санитайзеры и многое другое. «Норникель был одной из первых в стране компаний, где на проходных были установлены тепловизоры.

2020 год ясно подтвердил: наш проект по созданию корпоративных медицинских центров, который мы начали год назад, крайне важен, и воплощать его в жизнь нужно срочно. Проектный офис развития корпоративной медицины активно продвигал проект все эти месяцы. Уверена, что в середине следующего года в Норильске на улице Севастопольской откроется первый медицинский корпоративный центр. Есть план в ближайшие два-три года открыть в Норильске еще три корпоративных медицинских центра. Это позволит решить проблему качественного медицинского обслуживания, профилактики заболеваемости и, в конце концов, даст хорошую альтернативу везде, где она нужна.

Заботясь о безопасности людей, мы не ограничились только сотрудниками «Норникеля». Так, компания безвозмездно передала представителям малого и среднего бизнеса большое количество средств защиты, санитайзеров, средств для обработки поверхностей. Мы разработали уникальный набор мер для поддержки предпринимателей в городах, где есть предприятия «Норникеля», который позволил бизнесу сократить расходы, связанные с арендными платежами, расходами на коммунальные услуги. Предприниматели в Норильске получили льготы на доставку ряда товаров. Это позволило им продолжать свою деятельность.

Для Агентства развития Норильска 2020 год стал настоящим боевым крещением, он заставил очень быстро пересобраться и расставить новые приоритеты, перевести в онлайн почти все свои активности. В качестве примера можно привести проект по созданию специального интернет-ресурса – виртуальной площадки, где норильские предприниматели могли реализовывать свои товары и услуги в формате электронной торговли. Таким образом удалось снизить потери, которые бизнес нес из-за закрытия офисов, магазинов, кафе… Агентству удалось очень быстро уловить такую важную потребность и удовлетворить ее. Тем самым уровень проблем, с которыми столкнулись предприниматели, был существенно снижен.

Я очень надеюсь, что 2021 год не только поможет реализовать наши намеченные планы, но и всем принесет ощущение того, что невзгоды, трудности и наши проблемы остались в 2020 году. Мне бы очень хотелось, чтобы наступающий год дал нам всем возможность чувствовать себя воодушевленными и ждать от жизни только позитивных новостей!