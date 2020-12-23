Музыкальный театр покажет «Новогодний калейдоскоп»

25 декабря в 19:00 в Красноярском музыкальном театре состоится праздничный концерт «Новогодний калейдоскоп». Это начало череды атмосферных мелодичных вечеров, которая завершится на Рождество.

В малом зале под аккомпанемент камерного состава оркестра солисты театра исполнят известные композиции из знакомых многим кинофильмов, которые практически каждый смотрит из года в год: «Три белых коня», «Пять минут», «Песенка о белых медведях» и многие другие. Чудеса тоже будут! Небольшие, едва заметные, или яркие и масштабные, они обязательно должны случаться. Команда концерта готовит для гостей театральные сюрпризы и по-настоящему праздничное настроение.

Зрителей ждут на концерты: 25, 26, 27, 29 и 30 декабря, а также со 2 по 7 января. Информация о билетах на сайте театра.